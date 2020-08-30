【多圖】馬詩慧維持身材有道　王曼喜王麗嘉爆媽媽已榮升「婆婆」

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名模馬詩慧（Janet）昨日（29日）迎來生日，雖然Janet已是三個孩子的母親，但仍然保養得宜，令人完全估計不到其真實年齡，亦使她與兩個女兒王曼喜（Kayla）、王麗嘉（Irisa）站在一起看似姐妹。除了睇落似姐妹，她們亦情同姐妹，在媽媽生日當天，兩位女兒就準時送上生日祝福，Irisa更稱Janet為BFF（Best Friend Forever）；Kayla除了在社交網站上載和媽媽的合照，更深情告白：「祝我美麗的媽咪生日快樂，她每年都在逆齡！感謝您成為我的靈感！你是由內美到外的人，我愛你！」又在另一張照片寫上：「Happy Birthday Grandma」，說的原來是由她養的狗狗稱Janet為婆婆！

點擊圖輯睇Janet保養得幾好！

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馬詩慧管理身材亦有自己的秘訣，更不需要戒口，也沒有指定餐單？原來只是靠晚上注意少吃澱粉質。甜品、煎炸食物則減少吃，但不會完全不吃！加上每星期無論多忙都會堅持做瑜伽等運動，怪不得能維持好身材。

點擊下圖觀看王曼喜、王麗嘉的IG靚相：

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