何遠東三個月減30磅變瘦仔　撞樣詹Sir：側面呃到吓人

有「肥東」之稱的TVB藝員何遠東今日（30日）又再於IG發功，繼上星期分享了一張戴口罩的「瘦東」相之後，今次更「除罩睇全相」，只見肥東無論樣貌、身型，肥東都和之前大相逕庭，肥東回覆《香港01》記者訪問時笑言：「之前畀人話睇唔到樣嘛，咁今次咪除口罩影埋全身。」

先回顧「肥東」嘅形象先：

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最高峰240磅

肥東受訪時表示，172cm高的他最高峰時高達240磅，不過做身體檢查時，報告仍然「非常靚仔」：「咁我又冇三高嗰啲嘅，但醫生都建議我可以試吓減。同埋今次呢個疫情，所有工作都推遲咗，又未開劇，咁咪試吓囉，冇咩特別原因！」經過3個月的努力，肥東由230磅減至200磅，「我嘅目標係減多10磅，希望可以喺9月份之內完成到。（會唔會怕形響到你個肥仔形象？）唔會！雖然公司唔知我減嘅，但暫時未有話一定要我演肥嘅角色，同埋我又冇諗過會唔會影響到工作呢樣嘢喎，除非我減咗80磅啦！今日Post呢張相係角度問題啫，呢個側側哋嘅橫切面都呃到吓人，同埋未有人企喺我隔離啫！同埋啲街坊雖然都話我瘦咗好多，但其實都係肥仔。」

睇睇肥東嘅減肥過程同最新成果：

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日做近400下「Sit-ups」：

能夠在3個月減30磅如此快速，肥東自認過程亦非常「變態」：「我一日會踩一個鐘頭健身單車，然後又會睇人嗰啲hardcore嘅健身片跟住做，早晚都會做，例如Sit-ups 正側加埋一日做400、俄式轉體 200、Plank 盡做啦，30秒到1分鐘，做兩Set。」不過肥東都透露自己之前都有阻滯，曾經有幾日磅數沒加沒減，然後肥東就定加操，再加上飲食少油、低卡路里、少澱粉質再戒公仔面，3個月減30磅效果顯著：「其實健康先係最緊要囉，我都好佩服我自己個恒心同毅力，所以我覺得噸位重嘅人真係可以試吓，因為我減咗之後個健康都好咗，同埋係真係做得到！同埋呢排疫情，啲新聞又話啲『三高』人士特別危險，咁身體健康啲點都係好事！」

同場加映：

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