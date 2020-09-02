張曦雯自拍照被指「好大毛孔」　高EQ回應搏得滿堂彩

張曦雯是《國際中華小姐》中首個非港姐出身的香港冠軍。（IG/@kelllycheung）

今時今日有海量修圖APPS，撳兩個制素顏都可以變化妝，唔使動刀打針都可以V面高鼻。張曦雯Kelly係繼1988年冠軍李嘉欣及2000年冠軍郭羨妮後，第三位代表香港勇奪國際中華小姐冠軍，最近上載自拍照被網友質疑，Kelly亦展現高EQ回應。

張曦雯曬新指甲，有網友錯重點。（IG：@kelllycheung）

Kelly於IG分享自拍照曬新整美甲，留言話：「First things first 💅🏼💇🏻‍♀️🧖🏻‍♀️💆🏻‍♀️👸🏻Stay safe and remain vigilant!」大部分網友留言讚靚，但有位網友就話：「唔好影得咁近鏡…好大毛孔」Kelly並無嬲豬，反而以英文高EQ回應：「maybe you’re used to seeing photos photoshopped with smoothing filters.. pores are normal（或者你睇慣有濾鏡嘅相片，有毛孔好正常）。」獲數百網友俾like讚好。

張曦雯曬新指甲，有網友錯重點話佢毛孔大。（IG：@kelllycheung）