張曦雯自拍照被指「好大毛孔」　高EQ回應搏得滿堂彩

張曦雯是《國際中華小姐》中首個非港姐出身的香港冠軍。(IG/@kelllycheung)

今時今日有海量修圖APPS,撳兩個制素顏都可以變化妝,唔使動刀打針都可以V面高鼻。張曦雯Kelly係繼1988年冠軍李嘉欣及2000年冠軍郭羨妮後,第三位代表香港勇奪國際中華小姐冠軍,最近上載自拍照被網友質疑,Kelly亦展現高EQ回應。

張曦雯曬新指甲,有網友錯重點。(IG:@kelllycheung)

Kelly於IG分享自拍照曬新整美甲,留言話:「First things first 💅🏼💇🏻‍♀️🧖🏻‍♀️💆🏻‍♀️👸🏻Stay safe and remain vigilant!」大部分網友留言讚靚,但有位網友就話:「唔好影得咁近鏡…好大毛孔」Kelly並無嬲豬,反而以英文高EQ回應:「maybe you’re used to seeing photos photoshopped with smoothing filters.. pores are normal(或者你睇慣有濾鏡嘅相片,有毛孔好正常)。」獲數百網友俾like讚好。

張曦雯曬新指甲,有網友錯重點話佢毛孔大。(IG:@kelllycheung)