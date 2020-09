【Sherlock】成21世紀最高收視英劇　編劇趁十周年拆解爆紅之謎

由英國BBC製作的英劇《新世紀福爾摩斯》(Sherlock)自2010年播出後,深受全球劇迷歡迎,更獲封為經典神劇。為了慶祝劇集十周年,編劇Steven Moffat、Mark Gatiss及創作人Sue Vertue,在Twitter上收集粉絲的問題後,拍攝短片親自解開大批粉絲埋藏已久的疑問,並拆解劇集爆紅的三大原因!

《Sherlock》十年前推出時,幾乎每季都在爛番茄奪得超過90%的高分,據BBC報道,第四季首集就已經有超過800萬人收看,成為英國二十一世紀收視最高劇集。為何這套劇集這麼受歡迎?

科技Crossover天才腦 令劇情更易入口

編劇Steven Moffat和Mark Gatiss在片段中表示,《Sherlock》的背景設定在現代,融合原著的奇案和精神。由於福爾摩斯是英國家喻戶曉的經典故事,這個版本加入了網絡、手機、社交平台等科技,同時保留原著的原汁原味,能夠令觀眾更加容易代入劇情。將福爾摩斯的天才腦袋配合科技,能夠帶出角色的名言:「你看到,卻沒有仔細觀察。(You see, but you do not observe.)」

Sherlock同Watson呢個組合真係冇得輸!(BBC One圖片)

Benedict Cumberbatch出色演出為劇集帶來化學作用

團隊在選角方面非常出色,Benedict Cumberbatch能夠完美演活擁有反社會人格既聰明的魅力。再加入傲慢、冷酷、麻煩又難搞的性格,配合磁性的聲音和純正英國口音,成功在全球吸納大批粉絲。而Martin Freeman飾演的Watson更超越了慣常綠葉角色的形象,由阿富汗回到英國患上創傷後遺症,到對Sherlock展現溫暖可靠且充滿澎拜情感,證明了沒有Watson就沒有Sherlock。另外,兩人的火花和化學反應,還有像「Hehe」般的情感,亦是劇迷最愛的情節之一。

以拍攝電影的方式來呈現Sherlock解謎的思維

BBC製作向來高質,如《Doctor Who》、《Bodyguard》等,大多數都必屬佳品。導演以拍攝電影的方式來,將Sherlock解開謎團時的過程,以形象和視覺化地呈現觀眾眼前,在運用鏡頭和剪接來刻劃Sherlock查案的思維、心理狀態和虛幻的想像空間。讓劇迷清晰地跟隨Sherlock的步伐一起推理,享受解謎的樂趣。

另外,有看《Sherlock》的劇迷一定記得女間諜Irene Adler(Lara Pulver飾)這個美艷動人的角色。有粉絲問到Irene這個角色過着怎樣的生活,Sue Vertue透露Irene退休後在英國Weston-super-Mare開精品店。不過創作人和編劇們都認為,如果她再次遇上危險時,她必定會打電話給Sherlock求救,而Sherlock亦會立即現身為她拆解危機。