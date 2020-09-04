【使徒行者】金像影帝原本孭重飛　斷骨辭演角色被迫一拆三

無綫（TVB）深宵劇場一直有不少捧場客，現時播放的《使徒行者》（2014）亦有不少觀眾收睇，即使首播至今已經時隔6年，連前傳《使徒行者2》都重播了一次，仍然話題十足！除了佘詩曼的「超視后三段式爆喊戲」，好多觀眾都有討論選角方面的話題，例如沈震軒飾演的食腦臥底「Kobe／連浩勤」一角，起初屬意森美演出，但森美在拍攝中途因健康問題退出劇組。不過，森美辭演並非個別例子，原來還有一位影帝級演員因傷辭演。

重溫佘詩曼「超視后三段式爆喊戲」：使徒行者2｜袁偉豪喊戲演技爆發 重溫佘詩曼視后級崩潰三段昇華

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不講不知，TVB籌備拍攝《使徒行者》時，本身是打算送請4屆金像影帝梁家輝參與演出，但梁家輝在捷克布拉格拍攝李志毅執導的電影《盜馬記》（2014）時，因一場電單車戲份而意外撞斷了三條肋骨，即使一早已經與監製文偉鴻、編審葉天成以及「三哥」苗僑偉傾好劇本，都要被迫辭演《使徒行者》。當時，梁家輝接受傳媒訪問時便堅稱小事一樁，希望記者不要「搞大件事」，以免兩老擔心。

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談到梁家輝辭演《使徒行者》，劇集編審葉天成接受《香港01》訪問時坦言善後工作繁多：「冇咗梁家輝呢個角色之後，成條橋都唔同咗，要行過第二種講故仔嘅方法，將佢嘅戲分咗畀卓凱（苗僑偉飾）、爆Seed（林峯飾）同釘姐（佘詩曼飾）呢三個角色。有咗呢個改動之後，後面拍攝都好趕，好多時都要飛紙仔，好彩最後都有好成績。」