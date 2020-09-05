貼身36︱岡本女神交換愛人玩出火　與人哋男友調情引爆網上罵戰

ViuTV真人騷《貼身36》，邀請到五組藝人參賽者，兩人一組鎖上手銬留在服務式住宅生活36小時做任務，最後一組大玩交換伴侶36小時，當中有「岡本女神」黃可盈（Flavia）及其男友馬仔，加上另外一對情侶梁灝維（Jarvis）及Isabella，不過節目疑玩出火，播出後導致兩位女參加者疑似網上駁火。

梁灝維（Jarvis）及Isabella是演藝學院畢業生，二人拍拖接近4年。（電視截圖）

「岡本女神」黃可盈（Flavia）及其男友馬仔是浸會大學同學，拍拖4年，目前同居。（電視截圖）

節目組安排兩對交換情侶共同生活36小時，其間安排多項浪漫活動，Jarvis竟自己加戲，叫Flavia與自己對望之後如果有感覺就觸碰對方，Jarvis率先多次觸摸對方的頭和臉，之後Flavia兩次主動擁抱Jarvis，更頭抵頭，極度親暱。

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來到節目最後一個環節時，兩對假情侶戴着手扣玩扭扭樂，成功完成一個動作就可以問其他人問題，但如果手腳離開顏色就要被同組異性咬一口。Flavia和Jarvis分別犯規而要咬對方一口，已經令Isabella睇到眼火爆，加上Flavia無端自爆曾問Jarvis借衫着，令Isabella非常介意，更坦言有為此而生氣，Flavia則表現出一臉無辜。

最後Isabella和Jarvis嗌交收場，女方認為男方不用做這麼多「體貼」其他女生的事，男方則在鏡頭面前表示：「其實我是期望她不要那麼介意我跟其他女生的接觸，她能更理解對我跟異性的相處。」

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節目內容在網上掀起熱烈討論，普遍認為Isabella生氣有理，「唔嬲先唔正常」，又認為Jarvis與Flavia互動過火。而Flavia在惹火內容播出街之後，在IG問大家對節目的感受，不過網民認為她在回應中不時有踩低Isabella抬高自己之嫌，不只暗指對方小器，又不斷強調伴侶之間的「信任」，而Isabella亦疑似隔空駁火，在IG Story留言說：「要我講嘅話，我真係會X晒所有人，包括埋呢個節目。總之唔好用『信任』呢個字，合理化晒所有嘢。」之後，她又再出Post說：「唔好再挑機啦好嗎？其實我耐性真係好差，總之我就係港女，唔大方，唔捱得，得未？滿意？」

Flavia在IG的回應及Isabella的發火留言，點擊圖片：

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網民對於節目的留言：

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