郭富城力撐太太方媛證清白：散播謠言，對佢係一種傷害！

電影《麥路人》正在上映中，郭富城（城城）主唱電影主題曲《灰色星塵》，最新MV於周二首播，他當日與楊千嬅、張達明及導演黃慶勳等現身首播儀式。

《麥路人》MV首播 郭富城重看片段已感觸：眼淚未停過

城城主唱電影《麥路人》主題曲《灰色星塵》。（葉志明 攝）

城城談及拍戲時，他提及因角色需要，自己需煙不離手，戲裏戲外都狂食煙，導致他咳個不停，之後仲因為擔心有病而去睇胸肺科醫生，好彩最後個肺無事。

城城仲因為太投入角色，連私底下都不知不覺用角色把聲同楊千嬅說話而嚇親她。

城城透露自己已經完成普及社區檢測計劃，結果呈陰性。（葉志明 攝）

另外，城城透露早前自己已完成普及社區檢測計劃，結果呈陰性，又呼籲市民去做檢測。他直言，作為電影工作者，見到戲院停開，個心都好難受。

太太方媛被指加入天王嫂訓練營釣金龜，城城開腔撐妻，勸喻撰寫不實報道的人收手。（微博圖片@方媛Moka）

早前城城的太太方媛被指加入天王嫂訓練營釣金龜，城城大方回應事件，力撐太太，指這是不實報道，太太身為半個幕前人，上述報道已經對她構成傷害，令她大感難受。他坦言，自己作為丈夫當然會毫不猶豫站在太太一方，並勸喻以上不負責任的人收手。

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