周志文周志康真係咁難分？　細孖親自教路3大特徵認清真身

圈中孖仔周志文與周志康餅印一樣，我們亦經常有讀者留言問：「究竟邊個係大孖、邊個係細孖？」有見及此，《香港01》找來細孖周志康親自解答，教你3招分辨大細孖！

大孖周志文（右）與細孖周志康（左）極似樣，經常被認錯，你又識唔識分？（VCG）

1. 大孖的鼻頭比細孖闊少少。 2. 二人面上各自有一粒墨，都在嘴唇側下方，大孖的墨生在左邊，而細孖的則在右邊面上。 3. 氣質方面，大孖之前會比較man同成熟，細孖則比較孩子氣。不過隨着細孖成家立室做埋爸爸，他現在的氣質又較阿哥成熟一點。

好！大家現在掌握了一些辨認大細孖的特點，即刻來個練習，試下分出邊個係大細孖，點擊圖片：

+ 5 + 5 + 5

周志康笑稱由於兩兄弟都愛吃重口味食物，所以有時會一齊水腫，加上用同一個髮型師，有時被剪成同一個髮型，所以導致更加難認，就連媽媽都曾在家中將兄弟二人混淆，認錯阿文做阿康。周志康說不介意大家分不出他和阿哥：「如果在街上遇到我哋，真係分唔到，大家都不妨同我哋打聲招呼，我哋都好樂意解答。」

兩兄弟唔只似樣，感情仲非常要好，阿康更大讚阿哥好錫自己。（IG圖片／danielchau928）

【同場加映】──星級美顏秘方│10位50歲女星獨門凍齡術 關詠荷暖宮食材有心得