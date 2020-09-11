反黑路人甲．劇透｜王浩信暴打張振朗　為咗要佢做雙重卧底？

《反黑路人甲》第二十五集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，千霞（賴慰玲飾）甦醒，透露定邦（于洋飾）的手機咭內有一台灣電話號碼。芷珊（湯怡飾）被解僱，細倫（王浩信飾）為她想辦法卻被指責。司徒信（許家傑飾）暗中封鎖欣頤（馮盈盈飾）的手機，隔絶了她與細倫的通訊。晨爺（姜大衛飾）唆擺喪鐘（徐榮飾）要除掉細倫，喪鐘引細倫到貨倉見面。司徒信冒認欣頤，稱會為細倫提供支援。水姐（蔣家旻飾）透露鐵頭可能是刺殺千霞的殺手，高彬捉走鐵頭（陳志健飾），但晨爺為鐵頭做證，高彬只得放人。水姐發現喪鐘佈下殺局，急通知細倫。細倫身陷險境，陸秋（朱敏瀚飾）為救細倫而中槍。細倫以為被欣頤出賣，決定退出臥底任務。

重大打撃！（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《反黑路人甲》最新一集講到，細倫下令大舉掃蕩志琛的地盤，逼得他躲藏起來。細倫越發失控，更逼問清水，要她供出志琛下落。欣頤想高彬勸止細倫，不料高彬亦決定退出臥底任務。細倫為準備對抗志琛而停拍電影，明麗求欣頤勸細倫收手。志琛請偉晨拉攏眾叔父，成功擺平買兇之事。細倫當眾痛毆高彬，事後偉晨主動拉攏高彬。芷珊以欠單要細倫兌現承諾，盼他保護自己，細倫感動。欣頤發現手機曾被駭客入侵，欲向細倫解釋，但他執意向志琛報復，欣頤舉槍警告細倫。

發狠！（《反黑路人甲》截圖）

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