張馨予呼籲不要對女演員肥瘦太苛刻引爭議　網友：食得鹹魚抵得渴

33歲內地女星張馨予自從2018年與武警軍官何捷結婚後，風評直線上升，且所演作品都備受好評，吸引了不少粉絲。然而，日前她的一番言論卻在網絡引起爭議。

最近有幾位女星鞏俐、馬思純、闞清子等都因身材問題被議論紛紛，因此昨日（10日）張馨予在微博發文，講述自己曾經肥胖後，照片被大家嘲笑，言語充滿惡意，感覺很受傷，同時也道出無糖無碳水的減肥經歷，表示無論身材胖瘦，都是獨一無二的自己，都有屬於自己不同時期的美，體重盡量控制，但要吃得開心，因此呼籲大家不要對女演員胖瘦太苛刻。

張馨予發文呼籲大家不要對女演員的胖瘦太苛刻。（微博截圖）

不料這篇文章卻引發兩極評論，有網友認為：「藝人拿高額報酬，我覺得還是要身材管理，不是大眾對所有藝人的苛刻，看你的類型」、「既然你選擇了這個職業，就應該承受這個職業所帶來的苛刻」、「明星要瘦要漂亮其實是明星自己為了迎合你們所在的圈子，你也可以胖，走實力派或者特型演員，演技好觀眾自然也是服氣的」，不過也有網友解釋，張馨予只是希望大家不要「太苛刻」，重點在於不要看到女星一發福就進行人身攻擊，有時是因為身體的原因導致，並非放棄身材管理，也不是對自己的身材無要求等。

張馨予身材高䠷，四肢纖瘦。（微博@張馨予）

眼見事件愈演愈烈，今日（11日）張馨予再度發文，表示「沒說不控制……只是說不要因為胖瘦去罵人」，想必是部分網友理解有誤。

眼見有網友攻擊，張馨予再度發文表示自己的重點只是叫大家不要因為女演員肥胖去罵人。（微博截圖）

其實大部分女藝人都對自己的身材管理都非常嚴格，有時在休息時間稍微放縱下也情有可原，投入工作後也會根據人物角色的要求增肥減肥，實在不用惡言相向。