這麼遠那麼近︱全球最佳頭等機艙有幾豪　奢華私人飛機內籠逐格睇

無綫（TVB）節目《這麼遠，那麼近》昨晚（11/9）播出最後一集「阿聯酋 (下)」，節目直擊了全球交通界盛事「迪拜航空展」。三位主持就試坐了阿聯酋A380客機上的豪華頭等艙，體驗這個「全球最佳頭等艙」的超舒適享受。該頭等艙內有空中酒吧，私人化妝間、娛樂影音喇叭、還有水療，可以在萬呎高空中做Spa。機上14個頭等座位用電動板或門分隔，享有私人空間。

全球最佳頭等艙。(節目截圖)

而波音777的頭等艙就更加奢華，直情為旅客提供獨立套房，一艙6房，每間房人均面積40平方呎，套房由底到頂可以封住，私隱度十足，房內可自己調校燈光、氣氛和溫度。今年9月坐這個頭等艙由紐約飛迪拜的單程票價，折合大約港幣11萬幾。

兩位女主持體驗超豪頭等艙。(節目截圖)

比頭等艙更豪更巴閉的當然就是私人飛機，私人飛機可說是富豪界爭相購入的「玩具」，就算有錢也未必可以輕易買得到。節目中就介紹了一架於2021年才會出廠的私人飛機，機艙打造成一間屋似的。該架法國私人飛機可以容納16個人，最長航程超過一萬公里。艙內的高度超過6呎，一進去就是客廳，中間是會議廳或飯廳，後面兩張梳化打開就是睡床，再向前行就是洗手間。這架私人飛機由生產戰機的公司生產，機艙內的座位顏色、坐墊和地氈等，每樣東西也可以按顧客要求訂製，售價折合港幣約3億8千萬。

呢架法國私人飛機2021年才會出廠。(節目截圖)

點擊下圖逐格睇全球最佳頭等機艙以及私人飛機內籠：