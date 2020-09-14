反黑路人甲．劇透｜王浩信車毀人亡？　七個女人為他認屍

《反黑路人甲》第二十六集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，細倫（王浩信飾）下令大舉掃蕩喪鐘（徐榮飾）的地盤，逼得他躲藏起來。細倫越發失控，更逼問水姐（蔣家旻飾），要她供出喪鐘下落。欣頤（馮盈盈飾）想高彬（張振朗飾）勸止細倫，不料高彬亦決定退出臥底任務。細倫為準備對抗喪鐘而停拍電影，明麗（高海寧飾）求欣頤勸細倫收手。喪鐘請晨爺（姜大衛飾）拉攏眾叔父，成功擺平買兇之事。細倫當眾痛毆高彬，事後晨爺主動拉攏高彬。芷珊（湯怡飾）以欠單要細倫兌現承諾，盼他保護自己，細倫感動。欣頤發現手機曾被駭客入侵，欲向細倫解釋，但他執意向喪鐘報復，欣頤舉槍警告細倫。

發狠！（《反黑路人甲》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《反黑路人甲》最新一集講到，欣頤、細倫互相要脅，欣頤終放走細倫，並交出指揮權予司徒信（許家傑飾）。細倫當眾痛毆羞辱高彬，晨爺拉攏高彬將細倫拉下馬。水姐希望芷珊配合計劃，逼細倫放棄當坐館。高彬配合晨爺，栽贓誣蔑細倫偷取晨爺的貨物，怎料在叔父大會上，貨物不翼而飛，高彬因此被逐出四聯幫。芷珊找細倫問個明白，細倫無奈說違心話傷透芷珊。千霞（賴慰玲飾）召集眾叔父，計劃動議罷免細倫。晨爺綁走陸秋（朱敏翰飾），要求高彬殺掉陸秋來嫁禍喪鐘，高彬知晨爺在試探自己，欣然答允。

即睇結局篇預告！（《反黑路人甲》截圖）

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