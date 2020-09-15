「令狐沖」呂頌賢靚仔專一　與《我和殭屍有個約會》白蛇相愛26載

「最經典令狐沖」呂頌賢日前就微博高調為太太麥景婷慶祝57歲，他曬出二人合照並寫道：「今年因為疫情，沒法好好回香港和夫人慶祝生日，只能遙遠啲送上祝福啦！happy birthday & all the best la，大家喜歡夫人的一起來送上祝福啦！」而麥景婷亦回覆道：「hubby~u are so sweet and thanks a lot!」，二人結婚12年，依然相當肉麻。

呂頌賢向太太甜蜜告白！ （微博截圖）

現年54歲的呂頌賢一出道就受盡力捧，由於演藝天份極高，第一部電影《拳王》即擔任男主角，並入圍香港電影金像獎最佳新人獎。之後他先後擔任亞視和無綫的當家小生之一，而1996年飾演《笑傲江湖》的令狐沖一角，令他紅遍大中華地區，至今仍被無數金庸迷叫好，被譽為是最經典的令狐沖，也是最符合金庸原著的令狐沖。

呂頌賢飾演的令狐沖，被視為最經典。（網上圖片）

點撃下圖睇呂頌賢早前重現令狐沖新版本！

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雖俗語云「靚仔無本心」，但呂頌賢入行以來只有兩位對象，更是圈中罕有的專一男。他在1991年因拍《大提琴與點三八》與萬綺雯開始拍拖，但因他們年紀小，喜歡玩吵架，後來又分分合合了幾次，中間大約都有兩三年。之後，他在1994年拍《碧血青天珍珠旗》就與麥景婷拍拖，二人愛情長跑足足14年，終在2008年在關島完婚，當時兩人沒有通知家長，婚禮只有兩位好朋友見證及當證婚人。婚後，二人更已達成共識，不會生育，繼續過二人世界。

曾與萬綺雯拍拖！（萬綺雯工作室微博照片）

夫妻二人勁恩愛！（呂頌賢微博照片）

比呂頌賢大兩年的麥景婷，1982年參加無線電視藝員訓練班，和梁朝偉、周星馳、歐陽震華、吳鎮宇是同期同學。她參與無綫長壽綜藝節目《歡樂今宵》，為觀眾所認識。之後，她過檔亞視演出多部劇集，當中在劇集《我和殭屍有個約會》中的白素素最令人難忘，之後她於1999年退出娛樂圈，成為呂頌賢背後的女人！

大家還記得《我和殭屍有個約會》中的白素素嗎？（麥景婷微博照片）

二人婚後，享受二人世界，不時四出旅遊、潛水，相愛26年依然恩愛如惜，而呂頌賢不時都會在微博上載太太的照片，並大讚：「你怎麼就那麼好看」，令麥景婷不時甜入心，更笑言「情人眼裏出西施」。

點撃下圖睇二人多年來恩愛照片！

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二人曾在《我和僵屍有個約會》中合作！（微博照片）

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