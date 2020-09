「令狐沖」呂頌賢靚仔專一　與《我和殭屍有個約會》白蛇相愛26載

「最經典令狐沖」呂頌賢日前就微博高調為太太麥景婷慶祝57歲,他曬出二人合照並寫道:「今年因為疫情,沒法好好回香港和夫人慶祝生日,只能遙遠啲送上祝福啦!happy birthday & all the best la,大家喜歡夫人的一起來送上祝福啦!」而麥景婷亦回覆道:「hubby~u are so sweet and thanks a lot!」,二人結婚12年,依然相當肉麻。