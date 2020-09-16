反黑路人甲．劇透｜王浩信受重傷　最終逃不過死亡？

《反黑路人甲》第二十八集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，細倫（王浩信飾）知晨爺（姜大衛飾）綁走陸秋，仍把矛頭直指喪鐘。晨爺見細倫與喪鐘（徐榮飾）水火不容，決定暫留陸秋（朱敏翰飾）一命。細倫希望千霞（賴慰玲飾）收回罷免自己的動議，並告知其計劃。千霞終收回動議，晨爺見罷免細倫不成，決定殺掉陸秋……千霞知高彬（張振朗飾）受盡苦頭，主動找他，二人打得火熱。高彬跟蹤晨爺，遇到跟蹤榮章（石修飾）而至的欣頤（馮盈盈飾），二人交換情報。細倫勸服明麗（高海寧飾）原諒自己，並想她接近榮章。芷珊（湯怡飾）打算往山區義教，細倫趕往機場要挽留她。晨爺約高彬、喪鐘等見面，指細倫假冒蔣世龍。

即睇下回預告！（《反黑路人甲》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《反黑路人甲》最新一集講到，榮章看穿明麗接近自己是欣頤佈局，終向欣頤坦白。高彬假意配合喪鐘一同捉細倫，讓細倫挾持自己，怎料喪鐘痛毆二人，細倫被喪鐘擄走。千霞要求晨爺等人釋放細倫，晨爺播出細倫的自白，千霞震怒，同意跟細倫進行基因檢測。千霞得知細倫並非世龍，拒絕助高彬往救細倫。細倫問晨爺是否蔣氏謀殺案的主謀，晨爺否認。基因檢測結果顯示細倫與千霞是親人，晨爺仍決定殺掉細倫，高彬、陸秋趕來營救，細倫駕車逃走時卻發生爆炸。

知道王浩信出事。（《反黑路人甲》截圖）

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