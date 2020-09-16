吳卓羲捐助毛孩治病處理身後事　曾在颱風後為狗場清樹

吳卓羲（Ron）一向給人印象cool cool地，但原來他是一名暖男，非常關注流浪動物，他亦不時捐款給動物庇護站「大樹下」及參與義工活動。本月2日是Ron的41歲生日，他低調行善，捐款給「大樹下」作為年老患病的流浪毛孩的醫療經費及處理後事，好有愛心！

吳卓羲原來是暖男，非常有善心。（資料圖片）

而Ron的粉絲亦深受偶像影響，以他的名義，捐贈92kg的愛心糧給慈善機構，讓633隻小動物可得溫飽，令阿Ron非常感動，於微博留言感謝粉絲的捐獻，他寫道：「謝謝您們對毛孩的愛。」

粉絲受吳卓羲影響，以他的名義，捐贈92kg的愛心糧給慈善機構。（吳卓羲微博截圖）

（吳卓羲微博截圖）

Ron不時身體力行地關注流浪動動，兩年前他就曾為「大樹下善待動物庇護站（錦田）」籌募經費，當了一日店長義賣籌款；2018年9月「山竹」襲港，錦田庇護站附近有不少樹被吹倒，他收到消息後，便與助手趕到狗場幫忙，與義工們一起清理塌樹，他當日還鋸樹鋸到天黑，又為忙於清理現場而沒有吃飯的義工準備乾糧，相當細心。

吳卓羲在颱風過後，到狗場清理榻樹。（陳志嵐攝）

吳卓羲領養的貓貓。（吳卓羲微博圖片）

阿Ron自小喜歡小動物，而他支持領養動物，家中養有多種動物，像動物園一樣。其實除了阿Ron，不少藝人都很關注流浪毛孩，包括黃宗澤和黃智賢亦有到「大樹下」做義工探望和照顧毛孩。

吳卓羲很愛小動物，支持大家領養。（吳卓羲微博圖片）

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