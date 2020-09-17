反黑路人甲．劇透｜王浩信身死　姜大衛解散四聯幫

《反黑路人甲》第二十九集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，榮章（石修飾）看穿明麗（高海寧飾）接近自己是欣頤（馮盈盈飾）佈局，終向欣頤坦白。高彬（張振朗飾）假意配合喪鐘（徐榮飾）一同捉細倫，讓細倫（王浩信飾）挾持自己，怎料喪鐘痛毆二人，細倫被喪鐘擄走。千霞（賴慰玲飾）要求晨爺（姜大衛飾）等人釋放細倫，晨爺播出細倫的自白，千霞震怒，同意跟細倫進行基因檢測。千霞得知細倫並非世龍，拒絕助高彬往救細倫。細倫問晨爺是否蔣氏謀殺案的主謀，晨爺否認。基因檢測結果顯示細倫與千霞是親人，晨爺仍決定殺掉細倫，高彬、陸秋（朱敏翰飾）趕來營救，細倫駕車逃走時卻發生爆炸。

知道王浩信出事。（《反黑路人甲》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《反黑路人甲》最新一集講到，細倫爆炸身亡，眾女找欣頤認屍；明麗揭穿細倫是警方臥底，眾女難以置信，更為細倫的後事爭執起來。四聯幫要再選坐館，高彬願意入贅蔣家，與喪鐘爭坐館，眾人同意投票前由晨爺暫代坐館。榮章為欣頤僱用駭客過濾警務人員的手機訊息，查出有手機於蔣家三父子被殺後數分鐘便接獲通知。水姐（蔣家旻飾）為替細倫報仇，意圖殺掉子堅（陳志健飾）。喪鐘涉嫌謀殺被警方通緝，高彬也因身分敗露被晨爺手下追殺。晨爺打算以暫代坐館身分解散四聯幫，細倫突然出現！

認屍。（《反黑路人甲》截圖）

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