星級日日瘦│孫慧雪公開減肥餐單　一個月減十磅仲可以食甜品

38歲孫慧雪（阿雪）雖然已為一子之母，不過仍然Keep到少女身材和樣貌，近來成功減下10磅的她，在網上大曬修身成果，又大方分享自己的減肥心得。日前更在社交平台公開自己的日常減肥餐單，以高蛋白質為主，盡量減少吸收碳水化合物。

孫慧雪展視修身成果。（IG圖片／snow711）

孫慧雪公開減肥餐單。（孫慧雪FB圖片）

早餐：簡單吃兩隻雞蛋，星期六日可能因為工作關係，會加10隻水餃，所以會省掉午餐；

午餐：平日午餐吃10隻水餃，星期五則會外出用餐，多數會吃雞扒，但要走汁；

晚餐：晚餐相對豐富，只吃肉類和蔬菜，減掉澱粉質，可以吃牛扒、燒雞、蒸魚和白灼蝦，配搭不同的蔬菜，在6點前吃完；

水果：晚上9時左右就是水果時間，吃一些糖份較低的水果，如藍莓、士多啤梨等；

零食：減肥期間，阿雪每天都有吃零食，多是卡路里較低的紫菜和魷魚絲，既可以過過口癮，又不會發胖，亦會獎勵自己在其中一天吃甜品，增加減肥動力！

孫慧雪瘦了10磅之後穿得上童裝。（IG圖片／snow711）

阿雪指這是她的真實餐單，「因為我實行唔到生酮，而且生酮會令到血脂過高，所以我用嘅方法係低醣低碳！不過我個人唔餓得，其實都食幾多嘢下，當中大家可以減走啲零食，加多啲蔬菜，可以無限食，啲丸類轉返做海鮮或白肉會更好，我自己咁樣食，係因為想過口癮，唔想過於清淡突然暴食而反彈咋～俾大家參考參考！P.S.我自己本來食好多飯，所以咁食1個月瘦到10磅！提議睡前6小時唔好食嘢！咁會見效啲！」

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完全看不出雪雪已經38歲！（IG圖片／snow711）

雪雪自己超愛吃澱粉質，平時可吃兩碗飯，不過現在已習慣了戒醣。（IG圖片／snow711）

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