小鬼逝世｜回顧黃鴻升《綜藝玩很大》三大事件！數據透視爆紅秘密

台灣藝人小鬼黃鴻升於本月16號驚傳在家中猝逝，自從2018年加入《綜藝玩很大》的主持行列後，小鬼的表現一直受到許多觀眾的喜愛，登上《網路溫度計網路口碑-歌手天團》好評影響力第15名，近三個月有10,787筆聲量。

小鬼黃鴻升為網路口碑歌手天團好評影響力第15名。（DailyView授權使用／網路口碑歌手天團-好評影響力（分析期間： 2020/06/18~2020/09/15））

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，小鬼在《綜藝玩很大》主持2年期間，共有20,318筆網路聲量，聲量前三高峰都是他在該節目中的重要轉捩點，今天就帶你一起回顧，那些小鬼在《綜藝玩很大》帶給我們的感動。

小鬼在《綜藝玩很大》曾從頭輸到尾，但他敬業的表現反而引起網友討論，創網路聲量高峰。（DailyView／《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（（DailyView授權使用／分析區間：2018/08/01 - 2020/09/15））

主持《玩很大》吐露「是一大挑戰」（單日聲量：1,047筆）

小鬼最初以偶像團體出道，不過以綜藝形象走紅，跨足主持、演唱、戲劇，在這些領域上都有亮眼的成績。2015年年底暫別《娛樂百分百》，他沈澱幾年後，2018年決定重拾主持棒，擔任《綜藝玩很大》的小隊長。

在主持《玩很大》不久後，小鬼就接受《ETtoday》專訪，他坦言已經「做好被罵的準備」，因為《玩很大》得了金鐘獎，自己又是一個新加入的成員，一開始一定會有批評的聲音，壓力也會很大。

不過他只希望把自己做到最好，也為了專心主持，而排開所有工作，就是不要愧對粉絲對他的期待。這段難得的感性發言，也讓許多粉絲為他喊話「你可以的」、「小鬼最棒」、「加油」。

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擔任小隊長「輸到脫褲」感到自責（單日聲量：1,057筆）

在2018年10月播出的「他不廢，他是我隊友」下集中，由小鬼擔任小隊長的黑隊從頭輸到尾，儘管過程中隊友都相當奮力，就為了至少贏一關，但最後竟然以30：0輸給黃隊，創下節目的歷史新紀錄，小鬼也因此自責地說：「來《玩很大》擔任小隊長，第二集就破了紀錄⋯⋯非常震撼的教育。」

雖然黑隊宣告落敗，但不少網友都紛紛表示「這是看過最感動的一集」，因為小鬼在看到隊友凱莉受傷時，非常冷靜地處理，不僅能適時地安慰隊友，也不因自己隊輸了而去批評其他隊伍，反而還說「他們也贏得不輕鬆」，讓網友留言「很有隊長的風範」、「太敬業了」、「小鬼已經達到節目的精神了」、「做得很好很認真」。

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從南投步步北上衝出高收視（單日聲量：1,000筆）

小鬼的主持搭檔KID曾在2019年暫別《玩很大》，後來終於在2020年3月回歸，節目也特別推出「KID回歸特別企畫」，團隊以徒步、拉板車、騎單車、飆摩托車等方式，一起從南投回到台北，跋涉185公里，激起觀眾熱度，創下收視率3.56的佳績，居無線四台同時段之冠。

過程中小鬼還曾喊停，直接躺在地上，但最後仍與團隊一起完成任務，小鬼表示這是他印象最深刻的一集，敬業的態度讓網友狂讚「因為玩很大完全被小鬼圈粉了」、「不搶鏡、不抱怨，覺得佩服」、「真的被小鬼感動到」、「超暖心，超敬業， EQ也很高」。

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分析說明 分析區間：本文分析時間範圍為2018年08月01日至2020年09月15日。 資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『小鬼《綜藝玩很大》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】