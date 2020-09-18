反黑路人甲．劇透｜湯怡中槍昏迷不醒　王浩信要返美國？

《反黑路人甲》第三十集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，細倫（王浩信飾）爆炸身亡，眾女找欣頤（馮盈盈飾）認屍；明麗（高海寧飾）揭穿細倫是警方臥底，眾女難以置信，更為細倫的後事爭執起來。四聯幫要再選坐館，高彬（張振朗飾）願意入贅蔣家，與喪鐘（徐榮飾）爭坐館，眾人同意投票前由晨爺（姜大衛飾）暫代坐館。榮章（石修飾）為欣頤僱用駭客過濾警務人員的手機訊息，查出有手機於蔣家三父子被殺後數分鐘便接獲通知。水姐（蔣家旻飾）為替細倫報仇，意圖殺掉子堅（陳志健飾）。喪鐘涉嫌謀殺被警方通緝，高彬也因身分敗露被晨爺手下追殺。晨爺打算以暫代坐館身分解散四聯幫，細倫突然出現！

認屍。（《反黑路人甲》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《反黑路人甲》大結局講到，細倫逐晨爺出四聯幫，地盤由家昌（李成昌飾）接手。喪鐘向晨爺要求四千萬來逃離香港，並綁走芷珊（湯怡僑飾）作要脅。司徒信（許家傑飾）搜查工廈單位，欲取回定邦的手機，高彬先一步帶着手機離開，卻逃不過司徒信的追捕。晨爺向細倫求助，說喪鐘要求細倫現身交贖金換回芷珊，細倫即應允。細倫單挑志琛，勇救芷珊。子堅企圖槍擊細倫，卻誤傷芷珊令她後腦受重創。司徒信押高彬往見KT（張國強飾），並把手機交給KT……一個月後，細倫在醫院面對着手術後昏迷的芷珊，之後佢唔通要返美國？

世龍原來無死。（《反黑路人甲》截圖）

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