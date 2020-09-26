《戇爸的禮物》14歲葛素媛暴風成長　嬰兒肥全消變氣質少女

韓國童星出身，今年14歲的葛瀟轅（又譯：葛素媛）2013年因一套《戇爸的禮物》（台譯：7號房的禮物）爆紅，她的好演技更獲大鐘獎頒發評審特別獎。7年過去，當年拍攝時只有6歲的她現在已是一名初中生，今年的暴風成長更是相當驚人！

葛素媛在《戇爸的禮物》的表現出色，感動不少觀眾。（劇照）

葛素媛自小擁有一對大眼睛，可愛的模樣成功抓住不少姨母叔叔的心。可是升上中學後，住在濟洲島的葛素媛為了集中學業已較少出鏡。今年一月葛素媛參與《Mr. Zoo》首映禮時，網民已驚嘆她轉眼變成美少女，相隔半年多，葛素媛參與Seoul Drama Awards 2020的近況更是可見到她的暴風成長！穿上藍色連身裙的葛素媛與另外兩位童星在台上獻唱，化上淡妝後，亭亭玉立的模樣馬上成為話題。

葛素媛今年一月出席公開活動時已一度成為過話題。（MHN）

按圖睇童星時代可愛的葛素媛：

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對比半年多前的照片，明顯見到葛素媛雙頰的嬰兒肥已幾乎全部減走，更突顯她純天然的精緻五官。接受訪問時，葛素媛大方分享她的校園生活，大讚學校飯堂的午餐外，亦講到自己參加了無伴奏合唱團。見到葛素媛轉眼已長成一位少女，不少網友都感嘆時光飛快。雖然葛素媛已較少接拍作品，但除了劇迷期待外，她最後也承諾會盡快為大家帶來一部好作品，實在非常好奇葛素媛下次出鏡會否變得更加成熟呢？

葛素媛轉眼間已變成少女，嬰兒肥都幾乎全部減走！（IG/@yg_stage）

立即按圖睇已14歲的葛素媛：