竹內結子逝世︳3套經典遇上生命3個最重要男人？回顧24年從影作品

繼7月三浦春馬自殺去世後，日本娛樂圈又傳出震撼消息：年僅40歲的女星竹內結子在家中去世，警方正朝著自殺的方向調查。由於竹內結子飾演的多數角色性格討喜而且笑容燦爛親切，令她被冠以「笑顏女王」之稱，也使其劇集收視與口碑俱佳。

繼7月三浦春馬自殺去世後，日本娛樂圈又傳出震撼消息：年僅40歲的女星竹內結子在家中去世，警方正朝著自殺的方向調查（視覺中國）

竹內結子1980年4月1日在日本埼玉縣出生，1996年10月17日，16歲的竹內結子於富士電視台放映的電視劇《新木曜的怪談 Cyborg》出道，同劇的新人還有堂本光一。她不只長相甜美，演技亦亮麗，曾憑2003年《黃泉路》、2005年的《春之雪》靚貨日本電影金像獎影后（優秀主演女優賞），2007年憑《三輪車之犬》獲《日本旬報》最優秀主演女優賞。

竹內結子曾主演電影《午夜凶鈴》、《血色草莓夜》（懸疑劇《草莓之夜》的電影版），2004年與前夫中村獅童定情作《藉著雨點說愛你》更是令她紅遍全亞洲。《金色夢鄉》、《了不起的亡靈》、《大空港2013》、《恐怖鄰人》等，2019年出演的《漫長的告別》更是正在內地戲院上映中。而這些都是源於1998年的電影處女作《午夜凶鈴》為她在電影界奠定人氣。

竹內結子16歲出道，1998年憑電影處女作《午夜凶鈴》為她在電影界奠定人氣，回顧她歷年經典電影作品：

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2002年竹內結子演出的富士電視臺月9劇《午餐女王》，除了是她首次擔正黃金時段、人氣象徵的「月九」外，同劇參演的陣容亦星光熠熠，計有堤真一、江口洋介、妻夫木聰、山下智久、山田孝之和瑛太。兩年後與日劇天王木村拓哉合作的《冰之驕子》也同樣風靡一時，令亦他們的緋聞炒得勁熱，更有指木村的婚姻陷入危機。直到事隔13年，二人再合作《A LIFE~深愛的人~》飾演舊情人，傳木村嫂工藤靜香依然勁介意，禁止二人有Kiss等親熱戲份。

由於竹內結子飾演的多數角色性格討喜而且笑容燦爛親切，令她被冠以「笑顏女王」稱號，也使其劇集收視與口碑俱佳。2003年更是和阿部寬和西島秀俊合作日劇《笑顏的法則》，充分展現個人特色。

竹內結子超多經典作奠定她日劇女王之位，按圖即睇：

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以連續劇的成功為跳板，竹內結子自2004年起主力電影方面的演出，開拓演藝生命的另一階段。她的銀幕代表作《藉著雨點說愛你》票房高達47億日元，是該年度日本票房季軍。

2005年5月10日，竹內結子在她的個人官方網頁宣佈與著名歌舞伎演員中村獅童相戀，兩人是拍攝《藉》片期間假戲真做。同日她與中村獅童一起會見記者，宣佈已懷孕3個月。兩人於6月25日結婚，同年11月21日生下一男嬰。

2006年7月中村獅童涉嫌酒後駕車，又不理交通號志被警察局拘留時，被傳媒大肆披露女星岡本綾當時也在車上，竹內結子與中村兩人因而進入分居狀態。2006年10月竹內結子申請與中村獅童離婚，2008年2月29日離婚協議正式成立。

離婚之後，竹內結子的演藝之路並未受到影響，2009年她還出演了美劇《未來閃影》，只可惜這部劇播了一季就被砍。2018年竹內結子和貫地穀詩穗梨、小澤征悅翻拍英劇《神探福爾摩斯》之《女神探福爾摩斯》，該劇通過HBO在亞洲地區播出，她和小澤征悅還接受了時光網專訪。

2019年與演員中林大樹結婚，據悉二人。2020年1月31日，竹內結子誕下次子。

2019年竹內結子與演員中林大樹（右）結婚。2020年1月31日誕下次子（竹內結子IG／網上圖片）

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