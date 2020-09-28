M Club少女轉眼已6年 陳嘉寶三年抱兩亦有人單身七年

2014年嘅《女人俱樂部》大受好評，6女亦因而成為好友。(VCG)

陳嘉寶（Anjaylia)早前突然宣布二女Eliana出世，孕肚收得如此密實，加上產後身形零走樣，令唔少網民都十分羨慕。與此同時，亦有網民大嘆當年嘅《女人俱樂部》（M Club）：陳嘉寶、賴慰玲、王敏奕、陳瀅、吳嘉熙、糖妹如今已少女不再，更有幾位結婚生埋仔。

30歲嘅陳嘉寶如今已經係兩女之母嘅幸福少奶奶。（IG@anjaylia）

2014年嘅無綫劇《女人俱樂部》（M Club）以韓國電影《陽光姐妹淘》作為靈感，並找到六位新演員來女主角嘅年輕版，拍畢後，感情要好嘅6女不時都會見面，每年亦都有團拜活動。至於感情方面，陳嘉寶絕對係遙遙領先，2017年結婚，2019年誕下一女，日前再宣布二女出世，三年抱兩，老公既係初戀情人，又係長洲億萬闊少黃頌祈。婚後嘅陳嘉寶完全成了幸福少奶。

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賴慰玲老公梁子峰係舞台劇演員 ，二人拍拖5年於2017年正式結為夫妻。

同樣係2017年結婚嘅賴慰玲，囝囝於同年底出世。翌年賴慰玲成無綫親生女，所接嘅劇集《棟仁的時光》、《機場特警》全部都高收視之作，而在剛播完嘅《反黑路人甲》飾演大小姐嘅佢，演技獲激讚。

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王敏奕去年與拍攝6年嘅曾國祥修成正果，二人於北海道舉行婚禮，M Club成員糖妹、陳瀅亦有出席。婚後，王敏奕拍劇之餘，早前仲加盟星夢娛樂，連歌都唱埋，好忙。

Cheronna同黃奕晨拍拖時經常放閃。（黃奕晨IG圖片）

吳嘉熙（Cheronna）與夏雨兒子黃奕晨（Dixon）拍拖兩年，一直很恩愛，去年宣布分手時，有傳係因為男方有第三者，但二人一致否認。失戀後暴瘦嘅吳嘉熙幸得好姊姊陪伴。

32歲嘅糖妹與何浩文分手後，一直單身至今。(kandybubu@Instagram)

糖妹入行至今唯一嘅男友係「鴨王」何浩文，拍拖兩年有指糖妹不忿被利用而提出分手。糖妹保持單身至今逾7年，感情雖然無著落，但事業更上一層樓，本同家人同住深水埗嘅佢，去年搬進南區的貝沙灣豪宅，同時亦供細佬到外國讀書。

賭王何鴻燊四房兒子何猷亨與陳瀅曾在2015年9月公開戀情，女方更獲四太開綠燈，可惜未夠一年二人便分手。（VCG）

感情生活多姿多彩嘅陳瀅，2015年曾與何猷亨拍拖，一年後分手，大受打擊嘅佢更飛到國外療傷，早前在訪談節目中，陳瀅透露自己上一段感情係「被飛」。同猷亨分手後，陳瀅之後曾與方力申、羅天宇、陳家樂傳出緋聞，直到今年7月在賭王何鴻燊喪禮上，陳瀅一連兩日均有出席，且陪伴在猷亨身邊，令二人複合之說不脛而走。