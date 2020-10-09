高鐵睡姿曝光？　孫燕姿cos澄清 網民：被唱歌耽誤的段子手

今年出道20周年的華語樂壇天后孫燕姿，受新冠肺炎疫情影響，延遲紀念演藝生涯的「就在日落以前」巡迴演唱會，留在新加坡相夫教子。不過，近日有內地網民聲稱乘搭高鐵時，偶遇正在熟睡的孫燕姿，而從附載的照片可見，的確有位造型和身形都與孫燕姿非常相似的女子，身穿深色上衣、戴著藍色口罩、靠著窗口仰頭熟睡，引發大批歌迷興奮表示「求偶遇」。搞笑的是，孫燕姿今日（10月8日）在微博澄清「我真的沒有去搭高鐵」，並附上一張同樣身穿黑衣、戴著口罩、仰頭熟睡的「Cosplay」照片，瞬間令網民笑翻，登上微博熱搜第一位。

究竟哪個才是孫燕姿？

細看孫燕姿上載的照片，連兩名貼身助理也參與「Cosplay」，模仿網民照片中的兩位乘客——其中一人背對「孫燕姿」，另一人則坐在「孫燕姿」對面抬著手臂看手機，而手機中的畫面正是「高鐵疑似驚現天后孫燕姿倩影」的貼文。這個驚喜又幽默的解釋，惹得網民哈哈大笑，更有歌迷笑言，「被唱歌耽誤的段子手（幽默網絡寫手）又再重出江湖。」

儘管久未露面，但孫燕姿每隔一段較長的時間便會空降社交媒體與歌迷聊天，不時自嘲，也會與歌迷互相吐槽，內容非常逗趣，盡顯天后親民而機智的本色：

有歌迷留言問孫燕姿，會否介意歌迷喜歡其他偶像，因為有時會有莫名的罪惡感，孫燕姿回說：「比我美嗎？比我帥嗎？是的話OK呀」；



有歌迷問及孫燕姿，為什麼曾被工作人員稱為「13姐」，孫燕姿解釋：「因為以前的工作人員覺得我很流氓，現在已改邪歸正謝謝」；

有歌迷留言指，之所以喜歡孫燕姿，不是因為她的長相，而是因為她的歌聲和為人，孫燕姿反問：「不是我的長相？？？」

她更曾感慨道：「I read this somewhere：時間就像乳溝一樣，擠一擠就有了。」

除了幽默，孫燕姿的社交媒體貼文還有不少鼓勵歌迷積極開懷的「心靈雞湯」，例如她曾留言：「長大吧孩子們。沒有不可能度過的日子。等一切煙消雲散的時候就知道自己又變堅強了。」她也曾向歌迷坦白不會裝神秘：「很多所謂的光環都是假象，再說要我再搞神秘我會頭爆炸。我很不完美，但我求上進。我要過得很充實，不要躲在家裡當神秘的明星。」

雖然被疫情打亂出道20周年的巡演計劃，但孫燕姿仍於6月9日的出道紀念日晚上，突然在工作室透過網絡直播一場小型演唱會，沒有精緻的華服裝和妝容，而是穿著簡單的T恤衫牛仔褲，赤著腳和歌迷聊聊天、唱唱歌。該直播最後錄得過億次點擊率。際此艱難時刻，孫燕姿認為，沒有什麼比大家身心健康、齊心抗疫更重要；她更就此為林俊傑譜曲的抗疫歌曲填詞，創作中英文版的《Stay With You》。

有網民聲稱在內地乘搭高鐵時偶遇熟睡中的孫燕姿。

孫燕姿幽默發文澄清。

孫燕姿官方賬號披露cosplay花絮。

這是孫燕姿嗎？