易烊千璽女粉絲自揭追星血淚史　兩年共借貸逾22萬人民幣

粉絲追星向來是圈中的正常現象，瘋狂行為亦不佔少數，早年有楊麗娟追劉德華致家破人亡震驚社會，近年又有層出不窮的私生飯等無所不用其極的行為，而最近又有一位易烊千璽的女粉絲在網上發文，透露自己的兩年追星史。

00後易烊千璽在舞蹈與演戲方面都不錯。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

該粉絲網名「末末」，以《追星女孩不為人知的兩年！！血教訓》為標題，驚醒廣大追星族。末末表示，在千璽剛出道不久，自己就已經迷上他，剛開始是線上關注，再買些周邊，大概由18年開始，就想線下接觸。最初是在活動現場遠距離見了一面，不料一發不可收拾，總是想見千璽。

通常想近距離接觸明星，無非是演唱會、各類見面會、跟機、接機等，對於普通學生來講，都是一筆不少的開支。末末一開始也是用自己的零用錢，但越陷越深，用完就開始網上借貸，輾轉各個城市接機、高價買黃牛票等，甚至連學業都荒廢，幾乎失去理智，據末末統計，前前後後花費超過22萬人民幣（約港幣25萬）。而父母得知後，更是氣到暈，四處借錢還貸，但末末仍未放棄，還想繼續追星，直至最後手機被沒收，禁足家中，才結束這場鬧劇。

網友全文。（網絡截圖）

無論如何，追星都應該理智，做自己力所能及範圍內的事，更好地是將偶像轉化為前行的動力，而不是迷失在「見偶像」的不歸路。

網友列出開銷。（網絡截圖）