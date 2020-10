Ella、戴愛玲、徐懷鈺合唱賀同志婚姻一周年　網紅娘娘挑戰唱Rap

台灣同志婚姻滿一周年,為了紀念彩虹驕傲月,由台民間發起創作出全新彩虹公益歌曲,邀來新生代樂團Control T與魚丁糸團長可田攜手打造紀念歌曲《We are, We can be》,並由Ella(陳嘉樺)、徐懷鈺、戴愛玲等多名歌手,與黃小愛、黃氏兄弟瑋瑋、三原JAPAN三原慧悟等多名網路創作者一起合唱,其中泰國網路創作者Alizabeth娘娘首次進錄音室就挑戰Rap,讓他搞笑直呼:「製作人發瘋了!」

活動發起人謝宜達說,「同婚專法已經一周年了,這一年來我們還是我們,但是我們更勇於表達自己。如同歌名We are, We can be,相信我們大家都可以勇敢做自己,不用再讓靈魂去愛上另一個聲音。」並透露最感動的是邀請Ella、徐懷鈺和戴愛玲時,3位都第一時間答應,甚至關心歌曲進度、有無需要協助等,相當暖心。

Ella錄完音後表示,很開心能為LGBTQ的族群朋友們發聲,並透過歌曲傳達溫暖力量;戴愛玲談到當時一口答應的原因是,知道同志會走得比一般異性戀還更辛苦,希望錄製這首歌可以給大家更多勇氣,這條路很長很遠,「我願意陪大家一起走!」;徐懷鈺則表示:「做任何事情總是會提醒自己要以愛為出發點,接到是公益合唱工作很開心能為公益出點力。」她也感慨,在這世事無常的2020,能夠用音樂的力量帶給大家更多的愛、更多正向能量,期望大家能在音樂的陪伴下,都能夠更堅強更幸福!

