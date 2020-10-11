Ella、戴愛玲、徐懷鈺合唱賀同志婚姻一周年　網紅娘娘挑戰唱Rap

台灣同志婚姻滿一周年，為了紀念彩虹驕傲月，由台民間發起創作出全新彩虹公益歌曲，邀來新生代樂團Control T與魚丁糸團長可田攜手打造紀念歌曲《We are, We can be》，並由Ella（陳嘉樺）、徐懷鈺、戴愛玲等多名歌手，與黃小愛、黃氏兄弟瑋瑋、三原JAPAN三原慧悟等多名網路創作者一起合唱，其中泰國網路創作者Alizabeth娘娘首次進錄音室就挑戰Rap，讓他搞笑直呼：「製作人發瘋了！」

活動發起人謝宜達說，「同婚專法已經一周年了，這一年來我們還是我們，但是我們更勇於表達自己。如同歌名We are, We can be，相信我們大家都可以勇敢做自己，不用再讓靈魂去愛上另一個聲音。」並透露最感動的是邀請Ella、徐懷鈺和戴愛玲時，3位都第一時間答應，甚至關心歌曲進度、有無需要協助等，相當暖心。

Ella錄完音後表示，很開心能為LGBTQ的族群朋友們發聲，並透過歌曲傳達溫暖力量；戴愛玲談到當時一口答應的原因是，知道同志會走得比一般異性戀還更辛苦，希望錄製這首歌可以給大家更多勇氣，這條路很長很遠，「我願意陪大家一起走！」；徐懷鈺則表示：「做任何事情總是會提醒自己要以愛為出發點，接到是公益合唱工作很開心能為公益出點力。」她也感慨，在這世事無常的2020，能夠用音樂的力量帶給大家更多的愛、更多正向能量，期望大家能在音樂的陪伴下，都能夠更堅強更幸福！

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀：