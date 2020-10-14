東張西望｜Party Room梁生原來係「男臣BB」　曾揚言直播食屎走數

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，不少Party Room都以優惠價招徠，吸引年輕一族光顧，但早前網上流傳Party Room內的年輕男女親熱影片，疑有人在房間內裝有隱蔽鏡頭，將房內男女的一舉一動拍攝下來，並上載上網，據知有多名男女「中招」，事件掀起網民熱議。而TVB節目《東張西望》亦有跟進事件，並訪問了Party Room東主群組代表梁生，有眼利的網民認出原來梁生就是曾揚言直播食屎的網紅「男臣BB」！

TVB節目《東張西望》就早前網上流傳的Party Room年輕男女親熱影片訪問了東主群組代表梁生。（YouTube影片截圖）

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原名梁家榮的「男臣BB」在2015年8月於Facebook上載影片，公開招女友，並自稱「男神BB」，當日已經有十萬人瀏覽，更吸引不少女性網民關注，他亦因而成名，成為YouTuber，其後更主持網絡電台節目《男臣實驗室》。不過要數他最出位的事跡，就一定是揚言直播食屎飲尿，但最後卻「走數」，引來網民負評如潮！

有眼利的網民認出原來梁生就是曾揚言直播食屎的網紅「男臣BB」。（網上圖片）

2016年9月自稱「男臣BB」的梁家榮為求出位，不惜在Facebook下戰書，揚言「觀眾人數夠6000人立即飲尿，夠10000人立即食屎，絕不走數」，即時吸引過萬人瘋狂分享該直播，累計超過64萬人觀看，更令片中的主角「男臣BB」一舉成名。不過最後他並沒有「找數」，惹來罵聲一片，但就成功令「男臣BB」的Facebook專頁由原本的幾百個Like，暴增到一萬，成功引起話題！

罵聲一片！（網上圖片）