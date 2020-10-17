自煮女人最漂亮｜周秀娜細個係肥妹靠特效法變瘦　冀出山拍寫真？

性感女神周秀娜日前為彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》擔任壓軸嘉賓，節目將於今晚（17日）晚上10時播出，二人合力炮製「白菜素豬肉餃」，期間周秀娜透露自小腸胃麻麻，試過入醫院洗胃、吊葡萄糖水，又提及年青時曾過度減肥。

周秀娜身材窈窕，想不到她是「食得」之人，而且飲食習慣亦並非健康，最愛吃零食、薯片、炸雞、薯條、漢堡包等油膩食物，就連主持人彭秀慧亦難以置信：「我以為你是會吃沙律！」看似「食極唔肥」的周秀娜，原來小時候有過「肥妹」的匿稱，令她大受打擊，從小學便開始減肥，未知是否因此而令腸胃變差，周秀娜說：「我小時候兩頰胖胖，後來開始貪靚，小學五、六年級，我一向覺得自己長得還可以，只是有一點肉，但不算是胖，不過有個女同學的哥哥，給我起了『肥妹』的綽號，令我自信大受打擊，那刻我知道自己要減肥，食量大減之餘，亦變得挑食，可能亦是這樣，令腸胃變差。」

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周秀娜又自爆腸胃十分敏感，遇上食物稍有不當，便馬上出現反應，她表示：「試過跟親戚的孩子一起上學，在沿路的小食檔吃早餐，吃過之後他們全都肚痛，但回家休息後便沒事，唯獨我最後要入醫院吊葡萄糖水、洗胃，很可怕，記憶猶新。」今集討論腸胃問題，彭秀慧笑言竟會在節目中頻頻扯上如廁話題：「作為女性，我從小就很享受能上廁所。我小時候很愛美，覺得有排泄就可以變瘦一點，所以我很享受上廁所，很害怕便秘。」

周秀娜出道初期因寫真集而聲名大噪，現時她亦不排除再拍寫真：「都會想拍，可能會選擇用作去紀念某一件事，就會拍一輯寫真啦。」彭秀慧就舉例，可能是周秀娜要結婚，就作為婚前的「最後一擊」。