沈震軒同女友陳欣妍瘋狂做運動惹網民「葡萄」：我要鞭策佢！

沈震軒（Sammy）被傳媒報道，近日與女朋友陳欣妍（Shirley）搬大屋共築愛巢之餘，還在家中建了一個私家GYM Room。今日（17/10）他出席無綫節目《善心滿載仁愛堂》，接受《香港01》訪問時就表示現今住址已經住了三年有多，其實不算是搬新屋。

沈震軒（Sammy）好應要求擺出勁CHOK的Pose。（葉志明攝）

不過問到是否做了一個私家GYM Room，他就坦言：「自己一個地方做吓GYM啫，疫情未開始前我已經整緊，咁啱疫情嚟嘅時間大家咪會『葡萄』囉，因為大家都做唔到，哈哈。」有「女神」陪住一齊瘋狂做運動，大家當然會「葡萄」，他就笑言：「我都要鞭策佢做多啲運動，不過有度好，就係大家都鍾意做GYM。」問及他為這個私家GYM Room花費了多少，他就堅拒不肯透露價錢，並說：「唔講啦，只係每個人鍾意嘅喜好都唔同。」

沈震軒不時喺IG 大騷肌肉。（IG@sammysumchunhin）

沈震軒女友陳欣妍都經常喺自家健身室，拍片分享修身心得。（IG@shirleyelephant）

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