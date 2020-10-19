【如懿傳】鬥死炩妃成大贏家！真正穎妃後宮孤苦39年　死後沒人理

《如懿傳》開播時引起轟動，劇中嬪妃們的勾心鬥角更是刺激，女星李純飾演的大反派「炩妃」演活狠毒的心機婊，成了全劇亮點，而和她是死對頭的除了皇后外，另一人就是穎妃，劇中穎妃雖看似受寵順遂，但在真實歷史上，卻孤苦無依39年，老年時還被乾隆兒子嘉慶皇帝陷害，最後染病老死。

↓↓↓穎妃孤苦無依39年？點圖重溫《如懿傳》精彩場面↓↓↓

+ 5 + 5 + 5

歷史上的穎妃是巴林氏，為蒙古鑲紅旗人，從常在一路爬升到妃位花了11年，不像《如懿傳》中一入宮就獲得嬪位，年過30歲也沒有子嗣，乾隆也對她逐漸冷淡，之後整整39年都如同隱形人般生活在後宮，就此停留在妃位，直到嘉慶即位第3年，退位的乾隆才想起這個人，但此時她已是7旬老婦，念著她在位年久，才封了貴妃，並不是因為寵愛而獲加封。

相關圖輯：如懿傳│丫鬟遭人妻攜8男捉姦暴打短片瘋傳 否認做小三稱被迫拍片（點圖放大↓↓↓）

+ 9 + 9 + 9

劇中的穎妃曾懷過兩位公主，分別是六公主及八公主璟婳，雖然兩女都不幸早夭，卻也看得出她備受乾隆寵愛，只是在歷史上，她從未懷孕，最後是領養了炩妃的兒子－十七阿哥永璘，也和《如懿傳》中領養炩妃女兒的劇情有所出入。

穎妃。（《如懿傳》劇照）

嘉慶5年，穎妃正逢70大壽，永璘身為養子為了盡孝心，特地送了賀禮祝賀，但此事嘉慶知道後大為震怒，認為永璘未先請示，便痛罵了弟弟一頓，因此宮中沒人敢在親近穎妃，她也疑似因此鬱鬱寡歡，幾個月後就因病過世，封妃後期的39年可說是孤獨一人，結局令人感嘆。

穎妃在歷史上不受乾隆寵愛。（《如懿傳》劇照／微博@甜姐說史）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】