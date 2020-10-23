【踩過界】58歲林韋辰仍然勁靚仔　靠純天然護膚法：我唔用收縮水

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近便翻播由王浩信、蔡思貝、李佳芯和張振朗主演的《踩過界》（2017），為11月首播的《踩過界II》打頭陣。今晚（21/10）播出的第23集便為「恐嚇及不誠實使用電腦案」帶來結局。由於「盲俠」王浩信等人設局，「大鱷」單立文終在庭上改口供，不但令「癲姐」蔡思貝獲判無罪釋放，亦使反派「韋大狀／Gotham」林韋辰未能奸計得逞。

林韋辰在《踩過界》中飾演「韋大狀／Gotham」，不但是反派律師，更是李佳芯的前男友兼師傅。（劇照）

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有「TVB御用斯文敗類」之稱的林韋辰除了演技精湛，其私人生活亦有不少觀眾關心，最多人談論的絕對是與呂晶晶、李思雅的兩段圈內「父女戀」，亦有不少人詫異他為何四正靚仔樣可以廿年如一日，1996年演《再見艷陽天》和2017年演《踩過界》幾乎沒有太大分別，凍齡到似患上「不老症」。

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林韋辰上年接受《香港01》訪問便透露過獨門秘訣，教大家如何「時光倒流」：「飲食上我會食得比較清淡，冇食肉類，多數食蔬菜類，曾經有5年我都係素食者，但後來做好多劇烈運動所以都有食番啲海產類嘅食物，油炸嘅嘢就少食啲。」

林韋辰在今年年初播出的《黃金有罪》中仍然非常靚仔。（電視畫面）

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當然，林韋辰在面部保養也落足心機，他在訪問中便傳授了一些小技巧：「我哋化妝一定要好好清潔皮膚，化妝時用嘅粉撲唔好同人共用呀，洗面時嘅布最好係即棄，洗完一兩次就唔用，咁就可以防止細菌滋生令皮膚過敏，保濕嘅工夫就一定要做。」

寧願「優雅地老去」，不想打針凍齡的他更向讀者醒多最後一招：「有一招我好鍾意用，就係夏天我好鍾意用一盆好冰好冰嘅水，成塊面浸落去，令毛孔自然收縮，就唔使啲化學收縮水！」