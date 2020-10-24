張敬軒公開表揚外傭「非凡」廚藝　事主發現後即獻上「加料」早餐

現年39歲的張敬軒最近聘請了一名新來的工人姐姐，不過這位姐姐卻非常「幫得手」，每日都用「十足心機」煮早餐，所以張敬軒近日經常都在Instagram「表揚」對方。繼日前以千字文笑稱工人姐姐廚藝「出眾」，有次更煮出充滿燒烤味的「炭燒牛角包」，寫道：「從那尊金燦燦 #爛溶溶 的腐乳、那碗杰撻撻 #凍冰冰 的白粥，那脆卜卜#黑掹掹 的牛角包，還有那白雪雪 #乾爭爭 的特選麵包之中我領悟了！我知道這是我的福氣，我知道上帝差遣衪的使者來給我試練 #上帝祢可摸以帶佢…#去第度」不過工人姐姐還是依然故我，繼續為張敬軒炮製「豐富早餐」。

最近張敬軒新請了一位工人姐姐，不過廚藝就見仁見智了。（資料圖片）

他昨日（23/10）再次出Post，指自己理想的早餐與現實有大段距離，更寫道：「好多朋友仔問我今朝塊方包點解有手抽嘅？我諗阿遮遮諗住我返工食早餐嘅時候方便啲啩。」又大爆姐姐將他的名牌羊毛外套洗到變露臍短袖衫，引來同門師姐蔡卓妍（阿Sa）笑住留言：「要唔要叫我個姐姐同你個姐姐傾下偈？」

其實食得清清哋咪幾好，工人姐姐知你平時食得太多街外嘢吖。左圖是張敬軒想像中的早餐，右圖是現實中工人姐姐煮給他的早餐。（IG@hinscheung）

前兩個「美食」帖文亦引來數以萬計的網民追Post，結果，當然是驚動那位幫張敬軒掃地煮飯，可以同張敬軒日對夜對，令萬千粉絲羨慕妒忌的工人姐姐，帖文中張敬軒表示工人姐姐已經知道他在IG上激讚她的廚藝，還說會「Take care」張敬軒，結果第二日的早餐真的沒有令網民失望！

點擊睇工人姐姐知道自己被「激讚」後，炮製的特式早餐：