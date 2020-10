藝人鄭俊弘(Fred)與何雁詩(Stephanie)將於11月7日正式拉埋天窗,兩人相當期待婚期來臨,近日不時高調曬愛。日前有網民發現兩人的結婚相照成為了兩架巴士的車身廣告,分別貼在巴士左右相中兩側車身及車尾,相中兩人甜蜜親吻,羨煞旁人。

有網友對此表示羨慕,但亦有人認為此舉實在太誇張,太惹人注目,更有人笑言:「我諗下一對應該係林作!」Stephanie事後向傳媒解釋指,這是Fred的粉絲送給兩人的結婚禮物,但他們不知道該粉絲身份。她又直言不介意網民批評,並感謝粉絲送這個大禮給他們。

而Fred和Stephanie的粉絲IG帳戶「love_u_both.sf」上載了多張相關圖片,個人簡介寫上「弘情詩意 緣份共美意 We support you forever, 💕you both !」,相信在巴士上貼廣告是這名粉絲所為,Stephanie亦有轉發其限時動態圖片以示感謝。

藝人鄭俊弘(Fred)與何雁詩(Stephanie)將於11月7日正式拉埋天窗。(IG@honganc)

鄭俊弘親捧椰子籃過大禮 何雁詩:爸爸成功賣咗我畀未來老公

+ 3 + 3 + 3