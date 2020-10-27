Lily James被爆專偷食人夫　拍《蝴蝶夢》搭上艾米漢默致男方離婚

「灰姑娘」Lily James早前被外國傳媒拍得在羅馬拍攝電影時搭上已婚的Dominic West，兩人更當街擁抱錫頸。形象插水的Lily不但沒有回應緋聞，更取消了新戲《蝴蝶夢》（Rebecca）的宣傳工作。昨日再被爆出，跟新戲男主角艾米漢默（Armie Hammer）拍攝期間假戲情真，疑成男方離婚的導火線！

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據外國傳媒《每日郵報》報道，Lily在偷食Dominic West曾搭上《蝴蝶夢》拍檔艾米漢默，而男方當時還是已婚。有知情人士透露，艾米的妻子Elizabeth Chambers於去年底發現有一名叫「Adeline」的女子寄情慾短訊給丈夫，而巧合地Lily在戲中的角色名為Adeline。同時電影在年中開始拍攝後，艾米有幾周都沒有回家探望妻子和一對仔女，令偷食傳聞更加似層層。

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Elizabeth發現艾米搭上Lily後決定分居，並一同接受婚姻諮詢，可惜艾米再被發現虛報行蹤，更誤傳一段情慾短訊給太太，最後兩人正式於今年7月辦理離婚手續，結束13年婚姻。另外，有片場工作人員爆料指Lily跟艾米在法國南部拍攝時非常親密，行為猶如情侶，除了長時間待在一起，晚上跟周末都一起度過。

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