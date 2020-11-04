78歲盧海鵬上節目明顯消瘦　爆曾靠積蓄捱過艱困時期

盧海鵬日前接受好友苑瓊丹邀請，作客香港開電視節目《開工大吉77》。鵬哥久未露面，笑言「睇住苑仔大」，喜見對方演技有進步：「我對住啲蠢嘅對手會扯火鬧人，我理得你喊唔喊，總之做戲唔好怕場面，但係女仔我好少鬧嘅，唯有唔出聲囉！對住好朋友我就會講笑嘅，但對住陌生人就唔出聲喇，但係我個樣點樣嬲，大家都係覺得好笑嘅，你話係唔係死火！我有自己主見，啲人可能覺得我固執囉，好唔好相遇就睇環境啦！」

二人感情唔錯！

鵬哥就話從小對演戲充滿興趣，街頭睇完粵劇，回家即與好友再演一次：「我唔記得台詞㗎，鍾意咪自己加啲嘢上去，全部自己搞。去到中學就做民工團團長，咁我樣樣都要識啲，到畢業諗住考電影呢行，點知間間都唔請人，最終出嚟做嘢。二十七歲落到嚟香港，諗住考訓練班，點知我超齡！到第二年又去試，又係唔收我，第三年都冇晒心機，偏偏有個朋友話我知，呢年收生收到三十五歲，當時我人工都成八百蚊一個月，但成世人鍾意做戲，都係去考多次，最終同周潤發、吳孟達呢班人做同學。當時簽約得五百蚊一個月，畢業仲要自己整件『單吊西』，我係靠四千蚊積蓄捱到畢業。」

原來鵬哥多次被拒！

入行後靠積蓄過活，鵬哥笑言曾要行路返工，更會把握每個演出機會：「當年做特約五蚊一集，我咪舉手做囉，因為我個樣惡，專搵呢啲角色比我做，做得嚟又辛苦又難記，我咪試吓做喜劇演員，大家覺得幾好，咁就轉咗型喇。」鵬哥笑指自己「半退休」，坦言有工開會再度復出：「梗係想做啦，但依家都冇嘢做，唯有退休啦！只要體力、能力做得嘅，都想做㗎，只不過唔可以太大動作嘛。我從來冇攞獎夢，後生時就想攞錢，到後期都幾廿歲，攞到個獎證明呢行對我都有肯定。我咩角色都做過晒，由細到大都鍾意做戲，做到個名出嚟，都可以話係得償所願。」

盧海鵬久未露面明顯消瘦！

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