黃建東任林德信節目嘉賓　獲讚：是一個有才華有諗法的藝人

藝人黃建東 （Derek）不時與不同藝人合作創作短片，近日受林德信 （Alex）邀請擔任其網上節目 Bloop Bloop Bloop嘉賓，一齊傾偈、唱歌彈琴，展現不同才華。

林德信 （Alex）邀請擔任其網上節目 Bloop Bloop Bloop嘉賓。

Derek表示一直很欣賞Alex為人勤力，又百足咁多爪，「唱歌拍戲教瑜伽仲搞自己節目，而且佢首廣告歌又咁hit，所以今次第一次合作梗係要合唱一下。」Derek更表示自己由細到大都是林子祥粉絲，「每次聽《千億個夜晚》尤其感動，想起當年在美國留學孤伶伶一個人單打獨鬥面對無數個夜晚，所以今次上嚟想將 林uncle首歌送俾大家。」

Alex則大讚Derek表面搞笑，實質上是一個有才華和有想法的藝人：「平日大家見到嘅佢都係以搞笑和喜劇為主，但原來嗰個只係佢表面，今次同佢傾偈聽佢彈琴唱歌先發現原來佢裏面有很多層次，係一個好有才華同諗法嘅藝人。聽咗佢分享以前留學經歷同埋《千億個夜晚》對佢嘅意義之後好感觸，很欣賞佢好容易打開自己流露最真摯嘅感情，令大家很快熟絡咗好多。」Alex更表示希望再有機會跟對方合作。

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