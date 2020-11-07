富家前港姐尤蔭蔭勁慳檢　家住御金‧國峯卻自細着二手衫？

現年28歲的2012年落選港姐尤蔭蔭（Xaviera），近年以主持工作為主，亦有與前有線主播嚴崇天及ViuTV藝人羅沛琪合作開口才訓練班，中英文了得的她，畢業於美國名牌大學加洲大學洛杉磯分校（UCLA），主修微生物免疫及分子遺傳學。雖然蔭蔭家境富裕，不過自小的家庭教育令她十分慳家，更為省下一年大學學費，迫自己在短時間內修完所有學分。

尤蔭蔭畢業於美國名牌大學UCLA，雖然家境富裕，不過自小被教導要慳家。（IG圖片／xaviera）

來自三間不同電視台的主持，羅沛琪、嚴崇天和尤蔭蔭一齊創業。

蔭蔭16歲到美國讀書，立志做醫生的她選讀理科，由於年紀太細，先到社區學院讀約兩年相關學科，然後將學分轉到UCLA。當時蔭蔭自己靠兼職賺取生活費及學費，原本一年學費二十多萬，幸好她成績優異考取獎學金，省下幾乎一半學費。她更為了慳學費，迫自己在一年零3個月內讀完餘下學分盡快畢業。

家境雖富裕 自小被教導應使則使

其實蔭蔭家境富裕，父母做出入口生意，名下有幾個物業，家住家住巿值近四千萬御金‧國峯千六呎四房豪宅。但父母自細教導蔭蔭要慳家，「因為爸爸媽媽係白手興家，之前都捱過窮，所以教我應使先要使」。蔭蔭表示自己從小就沒有零用錢，「中學時同學約去睇戲，我都冇辦法跟埋去，因為我冇錢，細個都仲有新衫着，不過年紀大小小之後，阿媽就開始問人拎二手衫畀我着，所以我一路都以為自己屋企好窮」。

尤蔭蔭自小沒有零用錢，靠補習賺取生活費。（IG圖片／xaviera）

赴美讀書 靠自己賺取學費生活費

這些經歷都令她對金錢非常謹慎，從不胡亂揮霍，初到美國讀書時，社區學院的學費由父親墊支，蔭蔭畢業之後需要將學費退還給家人，之後轉到UCLA，需要自己負擔學費，她靠教公文數及聲學賺取學費及生活費，除了開源更要設法慳錢，「嗰時同人合租要1400美金一個月，我見個廳仲有位，就將個廳再租出去，慳返啲租。」

在美國生活，車是基本生活配套，不過蔭蔭覺得養車花費太大，所以出入都係坐朋友順風車，「身邊個個都有車，但養車真係太貴，所以就同屋企人講自己驚揸車唔使買畀我」。她沒有因為生活拮据而埋怨父母，反而感激他們令她養成慳家的習慣，不過她亦笑言小時候曾見過父母吃一頓飯就豪花一萬元，但無損她對金錢的謹慎。

選美入行薪金微薄不獲家人理解 靠幕前經驗做司儀增加收入

蔭蔭20歲畢業回港，因為在美國讀醫的時間太長，她選擇盡早投入社會，後來在媽媽的鼓勵下參選香港小姐而加入娛樂圈，初時薪水只有幾千元，有時更低見二千元一個月，母親初時不能理解女兒UCLA畢業，卻只能賺取微薄薪金，「佢覺得我可以去選港姐，但冇諗過我會入行」。入行後，蔭蔭發掘自己對幕前工作的興趣，不論在TVB還是Cable都令她獲益良多，後來憑藉在電視台的訓練接下不少司儀工作，收入最高時也有5萬一個月。

憑藉電視台的訓練，令蔭蔭接下不少司儀工作，增加收入。（IG圖片／xaviera）

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