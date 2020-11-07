跨性別網紅隆胸後狂曬性感　網民狠批「太不自然」　小A辣咁回應

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台灣網紅小A辣雖然生理性別為男，但近年來透過整型、變性手術，一步步朝女性身體邁進，而她做了隆胸手術後，身材凹凸有致，也毫不吝嗇地在社群軟體曬出曼妙的曲線，只不過卻被不少網友質疑「物化女性」、「太不自然」，讓他忍不住發長文回應，也引起許多粉絲的迴響。

小A辣5日在Instagram曬出一張辣照，只見他穿著超級深V的皮製泳裝，露出宏偉的雙峰，火辣的身材看得大批網友直噴鼻血，只不過性感的模樣卻讓有著不為人知的困擾，他坦言常常會有一些網友跟他說，「一直以來都很喜歡你，但是以前的樣子比較自然，還會真性情地罵髒話」。

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接著，小A辣繼續透露，在自己整完型、做了豐胸手術後，卻遭到當初愛他的那些網友狂酸「物化女性」，曬出的性感照也都被批評為「賣弄風騷」，讓他忍不住發長文回應，坦言自己一直以來作風就很豪放，話題總是圍繞在腥羶色，其實他只是整型完後外貌變了，但是內心一直是原本的自己。

對此，小A辣大方表示，如果自己不再是那些網友心中喜歡的樣子也沒有關係，日後他還是會做自己，更灑脫地直呼「只要自己照鏡子看到自己的樣子就開心」，心情絲毫不受酸民影響，而他一番正能亮的話語也引起許多粉絲討論，紛紛留言給他加油打氣「怎樣的你都好」、「做自己最美」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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