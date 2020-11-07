十月初五的月光│新版「初哥哥」爭崩頭　兩個上位小生最有機？

近日有傳TVB計劃翻拍經典劇集《十月初五的月光》，預計明年1月開拍，報道指上位小花、2017年港姐亞軍何依婷（Regina）將接棒佘詩曼演「祝君好」（佘詩曼飾）一角，而新版「初哥哥」（張智霖飾）一角則盛傳由陳家樂或周柏豪出演，不過未有確實消息流出，雖然初哥哥在劇中是一名啞巴，但當年張智霖（Chilam）包辦主題曲，相信TVB亦會考慮找一個靚仔又唱得之人來當男主角，目前這兩位TVB小生比較符合條件！

初哥哥和祝君好深入民心，其實都幾難被取代。（《十月初五的月光》劇照）

現年33歲張振朗早年以模彷張智霖闖出名氣，曾在節目《Sunday扮嘢王》上演出劇集《衝上雲霄II》「Cool魔」一角，不只樣有幾分似，連聲線都似似地，而且他是參加新秀入行，有一定唱歌功底，加上近來亦備受力捧，在幾套劇集中擔正男主角，由他來演新版初哥哥，可說是比較貼近原版。

張振朗與張智霖有幾分相似。（張振朗IG）

張振朗近年備受力捧，唔知大家又覺得他適不適合演初哥哥呢？（陳順禎攝）

現年30歲、有「情歌王子」之稱胡鴻鈞其實亦相當符合條件！他近年憑《降魔的》「石敢當」與「豪仔」角色成功入屋，展現了出色演技，又唱得又演得，外型不俗，是一個相當不錯的人選！

胡鴻鈞演得又唱得，成為新版初哥哥機會都相當大！（《妳幸福嗎?》MV截圖）

亦有網民在討論區發起「新版初哥哥選舉」，暫時走勢以陳家樂的呼聲最高，佔40%票數，胡鴻鈞緊隨其後，佔16%票數；幾位TVB小鮮肉周嘉洛、吳偉豪和何廣沛亦在名單上，各有8%支持者；而傳聞有機會演初哥哥的周柏豪則排名較後，只得4%支持者。雖然陳家樂呼聲高，但亦有網民認為現年34歲的他年紀太大，當年張智霖( Chilam）才28歲。

陳家樂在民選呼聲最追的初哥哥。（陳順禎攝）

陳家樂外表英俊，其實都幾適合演初哥哥！（資料圖片）

點擊圖片看其他網民心水初哥哥人選：

+ 3 + 3 + 3

點撃睇其他角色大熱人選：

+ 4 + 4 + 4

而傳聞會演祝君好的Regina，近期備受公司力捧，除了在《學是學非》中有份擔任其中一個「是非精」外，今年初又在《機場特警》飾演楊明的網紅女友，近日則正在拍攝新劇《兒科醫生》。Regina回覆《香港01》，指暫未收到公司通知有關詳情，不過無論是什麼工作都會盡力做好：「其實我都係睇報道先知，完成手頭上嘅劇集都會有新工作，但係公司仲未覆我詳細資料，傳聞係真定假我都唔能夠覆實。多謝關心，無論係咩工作我都會努力，畀心機做好佢。」

何依婷表示很期待傳聞成真，演出祝君好一角。（何依婷IG）

更多何依婷靚相，點擊圖片：

+ 22 + 22 + 22

【同場加映】──倪晨曦夏威夷茂宜島森林婚禮 被譽為世上最浪漫婚禮場地