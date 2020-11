雙11︱陳奕迅唱3首歌傳收200萬酬勞　Katy Perry預錄演唱畫面唯美

今晚(10/11)在內地舉行的雙11晚會《天猫雙11狂歡夜》愈夜愈精彩,其中節目組邀請了多位香港紅星出席,其中一位就是「歌神」 陳奕迅(Eason )。他今次一連為大家帶來了三首歌表演,包括《陪你度過漫長的歲月》﹑《謝謝儂》,以及全新派台歌《致明日的舞》,聽到在場觀眾耳朵懷孕。

陳奕迅一連唱三首歌。(影片截圖)

身穿全白色上衣配西褲打扮的Eason一出場即獲熱烈歡呼聲,立即三話不說率先為大家唱 《陪你度過漫長的歲月》,用溫情的歌聲感染在場不少人,其後就唱High歌《謝謝儂》,還帶來舞蹈表演表情多多同舞蹈員有互動,非常搞笑,而這首歌亦掀起全場氣氛,觀眾亦跟着唱。當唱跳完之後Eason就唱廣東歌《致明日的舞》,公開向大家傳遞正能量,表明每個人都有遇到不開心的時候,最重要的是在不開心中可以學習到甚麼。

唱High歌《謝謝儂》時跳舞(影片截圖)

早前陳奕迅曾透露今年因為受疫情的影響,導致許多工作計劃受到影響,更笑言今年目前為止只拍了一個快餐店廣告和新歌錄音工作,因此收入大減更表示自己患上了「荷包乾硬化」同「急性發錢寒」的症狀。但今次為《天猫雙11狂歡夜》擔任表演嘉賓,相信為他帶來可觀收入,事關有傳他的商演價目是180萬人民幣(折合約214萬港元),相當之高。

是次商演進帳過百萬?(影片截圖)

另外,美國歌手Katy Perry 亦是表演嘉賓之一,不過因為疫情關係他未能親臨現場,只能以錄製的方式進行演唱。是次她一連唱了《Never Really Over》﹑《Not The End Of The World》同《Roar》,在旋轉木馬的背景襯托下,Katy Perry的表演相當有唯美感。

Katy Perry的表演相當有唯美感。(影片截圖)