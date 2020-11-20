暖男爸爸．專訪︱鄭中基指港劇不死惜現實局限創作：好多自我審查

認真問，你有多少年沒看過港劇？ 你又能否準確說出，現時周一至周五晚於81台（翡翠台）和99台（ViuTV）播出的自製劇有哪些？ 如果有得揀，很多讀者也情願開Netflix看美劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）或者韓劇《Start-Up：我的新創時代》吧，聽講深宵播放的日本BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（簡稱《魔法處男》）或者泰國BL劇《I Told Sunset About You》也追得過，又有很多人話陸劇《燕雲台》有唐嫣竇驍佘詩曼，陣容也挺吸引；若然尚有時間，可以追回《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）、《想見你》、《機動搜查隊404》（MIU404）、《因為我們天生一對》（2gether: The Series）、《愛的迫降》……一日只得24小時，講來講去，說廣東話對白的港劇總是無法成為大首選！ 承認吧，港劇已吊鹽水多時，不知多少次聽到行內人嘆氣，面對市場規模限制和全球激烈競爭，今時今日的港劇真的「走投無路」：無綫唔爭氣，拍嚟拍去都係嗰啲題材，ViuTV係創新，但「筆直」太少。 鄭中基（Ronald）已18年沒有在港劇擔正，撇開《東方華爾街》（2018）不說，張可頤（Maggie）也有數年了，因為一套《暖男爸爸》，令他們繼《緣份無邊界》（2000）之後，20年來再度聚頭，開拍消息一出，香港觀眾已萬分期待，齋睇牌面，叫座力比《二月廿九》強勁十倍。他們為何答允參演？下文會詳細解釋，反而最想問、最需要問的是：面對眼前窘境，身為演員到底怎樣看？無綫視后斷言：「港劇唔會冇，問題係參差！」換句話講，七孔流血還七孔流血，死還死，在旁的鄭中基也認同港劇不會死，然而要重拾昔日輝煌，難矣。「而家我哋諗到嘅，好多時未必拍到，唔係拍唔到，係唔拍得，好多去咗自我審查。」你我皆知，這是鐵一般的事實，但幾乎沒有人如「暴龍哥」那樣夠膽，將這句話放在檯面說出口，聽罷，先震驚，後悲哀，再不由自主地鼻子一酸。 撰文：游大東 協力：邱愛霖 錄影：葉志明 剪接：陳尚欣 鄭中基服裝提供：HARRISON WONG 化妝：Mon Chun @monzichunmakeup（鄭中基）、Gary Chung（張可頤） 髮型：Horace @hairplay_hk（鄭中基）、TEDDY NG @ 4seasons Hotel QG PRIVATE-I Salon（張可頤） 場地提供：富衛1881公館

鄭中基與張可頤早前接受游大東專訪，既公開參演《暖男爸爸》的原因，亦各自分享對於港劇未來發展有何看法。張可頤直言港劇不死：「唔會冇，港劇唔會冇，問題係參差！」鄭中基則點出港劇的現實局限：「香港冇咗個好自由嘅創作空間，令到好多做創作嘅人冇得進步。」

距離結束尚有大概五分鐘時間，我很想問鄭中基和張可頤：港劇畀人踩咗咁多年，到底仲有冇得做？

鄭中基想了幾秒，然後皺眉，看其表情都知道，他有點不知從何說起，「點講呢？」

「唔會冇，港劇唔會冇，我覺得……」突然張可頤開口回應，兩個人的聲音重疊，鄭中基決定先讓對方解釋。

「個問題喺參差嗰度。」張可頤一臉認真的說，這是入行廿多年、拍過幾十套劇的經驗之談。「你遇到個劇組，啲人全部都係一個Tone（目標一致），係真係做嗰樣嘢嘅，我遇過有。一入到劇組裏面，（啲嘢）散修修嘅，我都遇過。」簡單而言，能否遇到一套出色作品，既看實力，更看際遇。「睇下你入到去邊度（劇組）啫，大陸都係一樣㗎，你話內地嘅劇係唔係勁好多？都係參差，講完喇，你遇到好嘅劇組，就會拍到好嘅嘢，唔好嘅，亦都有，香港？The same！」

對於張可頤的觀點，鄭中基相當認同。「其實你講得好好，簡單、直接、清楚！」但「暴龍哥」有更精闢的見解，直中問題核心，他說出來的時候，四周相當安靜，但威力極大。「我覺得香港冇咗好自由嘅創作空間！」張可頤隨即反問：「有咩？你覺得係呀？」鄭中基用自身經歷作例，他說以前拍喜劇，想到得就拍得到，現在想得到，但拍不得。「其實而家好多嘢（創作）都係有規限，喺呢個框框度，最好唔好涉及到『有啲事』啦，我可以畀一個好簡單嘅例子，你就知（現在）嗰條線去到邊喇。」

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「而家我哋諗到嘅，好多時未必拍到，唔係拍唔到，係唔拍得，好多去咗自我審查。」你我皆知，這是鐵一般的事實，但幾乎沒有人如「暴龍哥」鄭中基那樣夠膽，將這句話放在檯面說出口，聽罷，先震驚，後悲哀，他更以幾年前的一次親身經驗，說明「紅線」這回事無色無味無嗅無影，令人難以捉摸。

曾於幕前「露械」 鄭中基：而家唔拍得喇！

時間回到17年前，由谷德昭執導的《龍咁威2003》上映，其中一幕講到鄭中基飾演的「9527」在執勤期間，為了轉移賊人目光，需要公然「露械」，好讓鄧麗欣飾演的拍檔「1312」成功救走人質，「當時拍我打格仔除褲，冇問題，2014年，即係11年後，再拍番打格仔除褲，唔得喇，被人Ban咗。」點解唔得？「因為意識不良！」沒有辦法解決？「有，剪咗佢囉！」「暴龍哥」沒有說這件事發生在哪一套電影裏，我好奇，專誠翻查資料，發現他有份參演，而在2014年至2015年間上映的電影共有10套，分別為《六福喜事》、《金雞SSS》、《大話天仙》（2010年製作）、《整容日記》、《四大名捕大結局》、《第七謊言》、《奇緣灰姑娘》、《天師鬥殭屍》、《猛龍特囧》以及《全力扣殺》，但其實問題不在哪一部戲，而在行內人意識上的根本轉變。

他繼續說：「點解以前做到嘅嘢，而家用另一個方法再做，即係嗰個Outcome係一樣，都係打格仔，當然係用另一個方法變到冇咗條褲啦，但係唔得。」「唔得」兩個字，就是紅線，無色無味無嗅無形，幾時可以，幾時不可以？沒有一套標準答案，正因為「冇得估」，專責創作的人和大老闆就會不想挑戰底線，「好多去咗自我審查，所以（對於）好多創作嘅人，係冇得畀佢哋進步，因為創作就係天馬行空，但而家佢哋嘅『天馬行空』係規範咗喺個格仔入面，你喺入面點諗都得，但你唔好走出去，所以佢哋叻極，都係喺呢個範圍，入面所有嘢都控制晒，冇嘢可以難到佢哋。」難怪面對「老大哥」美劇，和過去10年急速崛起的韓劇，港劇完全跑輸大市，不止製作經常限米煮限飯，創作方面同樣「揸頸就命」。

鄭中基說《暖男爸爸》的劇本平實，他以這一幕躲在酒吧一角配音的戲份作為例子。「以前讀書，真係有同啲同學玩㗎喎，所以嗰日見到Peter寫呢場戲，就覺得呢份劇本真係好貼地。」張可頤也說這一幕有心思。「呢幕係有個意思喺度，但又唔會睇到啲觀眾覺得好Heavy。」（《暖男爸爸》劇照）

港劇落後有因 創作上自我審查屢見不鮮

「有啲人比較，話點解美劇可以咁樣，點解你哋拍港劇就唔可以咁，第一就係創作問題，又睇睇韓國，點解韓劇咁成功？因為佢哋有政府資助，各方面都會Back up佢哋，譬如創作，諗到咩就做到㗎喇，唔會話驚……」張可頤連忙補充：「被檢控、被審檢！」之後鄭中基接力：「係喇，費事麻煩，唔好博喇，所以啲嘢，咪永遠走嚟走去都走唔出呢個框框。」所以張可頤笑指，今天唯有天才，方能夠製作超越前人的港劇，「一係你諗啲高招嘅，即係比呢個（前作）更高（手），但又出唔到框框（現有限制），係咪要天才先做到，係咪要更加叻嘅人先做到？一係就（培育）出一啲更精英嘅人，一係就冇，（因為）已經失傳。」

兩位作為行內行外公認的一線演員也這樣說，很難不灰心，但身處艱難時勢，生活還是要過，工作還是要做，關鍵在於要選擇自己想做的，所以鄭中基和張可頤都決定參演《暖男爸爸》，因為心底裏，他們有使命感，他們仍然覺得港劇有得做，要做，就得揀最好。

很多人覺得，只要有鄭中基出現，就會搞笑，但張可頤說今次《暖男爸爸》絕非如此。「有搞笑，但唔係嗰種『我要搞笑囉！』」鄭中基補充：「今次觀眾覺得好笑嘅原因，係嗰個Situation好笑，而唔係我哋特登去做啲嘢要唧大家笑，即係就算你哋估到會發生咩事，一陣一定會係咁，但你都係會笑！」

「暴龍哥」喜歡《暖男爸爸》劇本平實

「暴龍哥」解釋，《暖男爸爸》的劇本平實，是他答允演出的主要原因。「睇劇本，佢冇Twist（扭橋）㗎成件事，唔會啲劇情轉嚟轉去，又有一個驚天大陰謀，愛情嘅話就出現第三者，唔係呢啲，係一套幾講人性嘅劇嚟嘅，同埋好少劇係Character driven（角色主導），多數都係一個好大嘅故事，一條戲軌，跟住就分分分，今次《暖》係由個Character（他飾演的林世榮）出發，佢做到嘅、遇到嘅所有嘢，我相信好多市民都會遇到。」

回望過去20集《暖男爸爸》，故事涉及個人和家庭，包含成長（暴龍哥與小英）、追夢（阿榮、章尾而飾演的阿E）、愛情（強尼飾演的Lantau與陳俞希飾演的Bianca）、別離（張可頤飾演的羅芷明跟丈夫離婚、余香凝飾演的余超瓊遇交通意外身亡），還有老去（劉江飾演的波哥患認知障礙）等人生不同階段，有高有低，有快樂有傷痛，鄭中基直言，《暖》其實不止是劇集，是透過不同角色的遭遇，讓觀眾有共鳴，作為解決自身問題的參考。「我哋嘅故仔會有解決方法，當然唔係人人都用到，但起碼會令觀眾知道，我哋做緊乜嘢，我哋知你感受緊啲乜嘢，我哋可以話畀你聽，如果呢個Situation（處境）要點樣解決問題，就算唔得，你哋都可以拎我哋（劇中遭遇）嚟做Example，所以我覺得幾貼地，幾啱而家啲觀眾睇。」

張可頤入行多年，有近20年時間都在無綫拍劇，今次首度參演ViuTV劇集，作為「無綫視后」，她大讚強尼和陳俞希等演員非常出色：「開拍前，我都有少少擔心，但佢哋好專業，熟讀劇本，同埋係有經驗，唔會話嚟到之後特別膽怯，亦唔會演演下跌晒Watt。」

20年後再夥拍鄭中基 張可頤：想見唔到唔一樣嘅佢

劇本貼地，是鄭中基接拍《暖男爸爸》的主因，而他這個人，就吸引到貴為無綫視后的張可頤首肯參演。事實上，這是他們繼《緣份無邊界》，20年後再度合作。「我同Ronald好耐之前合作過，大家都知佢以前嘅作品都係搞笑為主，所以今次我都期望能夠見到一個幾唔一樣嘅佢，一個好Grounded（貼地）嘅佢，所以當我知道今次拍檔係佢，我就二話不說答應咗。」還有劇組說故事的方式，同樣令視后願意合作，「做Impressed嘅第一樣嘢係編劇，亦都係呢套劇嘅監製（戚家基，Peter）首先接觸我經理人，以前嘅經驗係，只會睇文字簡介，但今次係一本漫畫，佢畀我睇嘅係圖畫，我會立即Catch到今次成個項目，佢哋嘅Theme（目標）同埋個Dream（理想）係想做到咩方向。」至於劇本紮實，亦有助她入戲，「好好多，因為對白已經有呢啲（吸引觀眾）元素喺入面，佢根本係Lead住你走，唔係你自己要設計點樣講先有Feel，係啲對白裏面已經有。」

談到最深刻的一幕對白是甚麼，張可頤認為是羅芷明與丈夫Roger（邵仲衡飾）家中攤牌講離婚最入心，「我都幾鍾意啲對白，去到Real action嘅時候，忽然間有句好哽到自己，啲眼淚就自己流出嚟。我記得呢場戲好深刻，同埋我當時太投入，之後我仲問番啲工作人員，係咁問佢哋得唔得。好似只係拍咗一個Take，我話千祈唔好嚟第二個呀，有都做唔番。」至於鄭中基最深刻的，是有一場在家中照顧兒子「暴龍哥」（第11集），待他睡着之後，阿榮拾起以前一家三口的照片，霎時間，往事湧上心頭，「之後就匿埋喺旮旯頭度喊，喊完就冇事。」因為投入角色，鄭中基承認，自己現時更能夠體諒抑鬱症病患者的苦況。「以前成日都講『睇開啲啦！』、『睇啲開心嘢啦！』、『唔好鑽牛角尖啦！』，你以前自己喺度安慰緊佢，其實最好唔好講。」

港劇的角色設計甚少讓角色成長，《暖男爸爸》是其中一套，張可頤說羅芷明這個角色去到故事最後是有變化的。「呢個世界，真係唔係好多人肯承認自己有錯，但芷明就喺阿榮身上見到自己問題喺邊度，佢唔否認，並且決心改變，呢個係一個好強嘅內心嚟㗎！」（《暖男爸爸》劇照）

雙魚座遇上雙魚座 演對手戲一拍即合

對很多觀眾而言，鄭中基從來是喜劇專家，張可頤則擅演正劇，兩個人走在一起，要不要花時間磨合？張可頤說：「我唔使㗎！」然後問鄭中基：「你係咪雙魚座？」他答是。「我又係雙魚座，所以好快就會Click到，同埋鏡頭背後我哋唔講嘢㗎，一嚟（埋位）就入，一嚟就接㗎喇，所以啲嘢好夾、好順。」更不會擔心自己無法應對鄭中基突然爆肚搞「爛Gag」。「佢唔係搞笑喎，你錯喇，觀眾一定會有好新鮮嘅感覺。」

「暴龍哥」亦指，正因為拍檔是張可頤，他相當放心。「因為拍劇嚟講，Maggie（張之洋名）係至尊嚟㗎。」張可頤立即反擊：「我唔認老㗎下！」「暴龍哥」補充：「我唔係話老，唔關老唔老事，係嗰個作品，你多經驗嘛，一有咩問題，一定會睇得出，一定會講。」張反問：「你又知我會講？我可能會匿埋唔講㗎喎！」鄭中基笑笑口說：「你唔係咁嘅人嚟，所以我就好定。」

他說，試過有一場酒店外景（第八集），講述張可頤躲在廁所裏打開化妝袋，發現Roger的剃鬚刀和剃鬚泡沫，一時觸景傷情，打開水喉掩蓋自己的爆喊聲。鄭中基憶述，拍攝期間他不時在廁所外窺看，「佢話：『你唔好裝啦，你當睇唔到，其實你自己眼尾睄到，就唔使喺度裝！』我話，係喎，咁樣我就定好多。」張可頤則說：「呢個係大家拍檔做對手必須要有嘅Quality。」

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