暖男爸爸．專訪︱鄭中基指港劇不死惜現實局限創作：好多自我審查

認真問,你有多少年沒看過港劇?

你又能否準確說出,現時周一至周五晚於81台(翡翠台)和99台(ViuTV)播出的自製劇有哪些?

如果有得揀,很多讀者也情願開Netflix看美劇《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)或者韓劇《Start-Up:我的新創時代》吧,聽講深宵播放的日本BL劇《如果30歲還是處男,似乎就能成為魔法師》(簡稱《魔法處男》)或者泰國BL劇《I Told Sunset About You》也追得過,又有很多人話陸劇《燕雲台》有唐嫣竇驍佘詩曼,陣容也挺吸引;若然尚有時間,可以追回《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)、《想見你》、《機動搜查隊404》(MIU404)、《因為我們天生一對》(2gether: The Series)、《愛的迫降》……一日只得24小時,講來講去,說廣東話對白的港劇總是無法成為大首選!

承認吧,港劇已吊鹽水多時,不知多少次聽到行內人嘆氣,面對市場規模限制和全球激烈競爭,今時今日的港劇真的「走投無路」:無綫唔爭氣,拍嚟拍去都係嗰啲題材,ViuTV係創新,但「筆直」太少。

鄭中基(Ronald)已18年沒有在港劇擔正,撇開《東方華爾街》(2018)不說,張可頤(Maggie)也有數年了,因為一套《暖男爸爸》,令他們繼《緣份無邊界》(2000)之後,20年來再度聚頭,開拍消息一出,香港觀眾已萬分期待,齋睇牌面,叫座力比《二月廿九》強勁十倍。他們為何答允參演?下文會詳細解釋,反而最想問、最需要問的是:面對眼前窘境,身為演員到底怎樣看?無綫視后斷言:「港劇唔會冇,問題係參差!」換句話講,七孔流血還七孔流血,死還死,在旁的鄭中基也認同港劇不會死,然而要重拾昔日輝煌,難矣。「而家我哋諗到嘅,好多時未必拍到,唔係拍唔到,係唔拍得,好多去咗自我審查。」你我皆知,這是鐵一般的事實,但幾乎沒有人如「暴龍哥」那樣夠膽,將這句話放在檯面說出口,聽罷,先震驚,後悲哀,再不由自主地鼻子一酸。

