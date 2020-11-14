奮鬥吧主播｜陳法蓉自爆不願當選環球小姐　「我想同劉德華拍戲」

蔡少芬（Ada）同陳法蓉（Monica）這對好姊妹最近一起參加真人騷《奮鬥吧主播》，最新一集中，5組女藝人以「25歲女生的生活」為主題，選出最好的產品進行直播。在討論過程中，各組的女藝人都回憶起自己25歲時的經歷，大家都非常優秀。

陳法蓉憶述，25歲時自己已經參選完香港小姐，當年要代表香港參選環球小姐，但如果選中了就會留在美國，於是心裏面一直祈禱「不要選上」，因為要回香港同劉德華拍電影，講完之後便開懷大笑，直言「現在想起來覺得是挺幼稚的那種」，一旁的Ada更「踩多腳」：「其實你在現在都是那麼幼稚的，你放心。」相當可愛。

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事後，陳法蓉還在微博表示節目中講的都是真話，很幸運成為香港小姐冠軍，代表香港衝出世界，但得知有機會同劉德華合作電影《賭俠》時，心裏大叫「我不要當選！我要和偶像劉德華拍戲！」最終在亞洲佳麗中排行第四，如願以償回港做「龍九」，更堅定地說：「今時今日再問我一次：當選環球小姐还是和劉德華拍賭俠？答案仍然一樣！我要和劉德華拍戲。」

陳法蓉在微博透露當年心聲。（微博截圖）

今年54歲的陳法蓉於1989年參選香港小姐競選，並一舉奪得桂冠同友誼小姐，其後在國際中華小姐競選（前稱：國際華裔小姐競選）中獲得亞軍，90年代初便成為無綫花旦，同劉德華共合作過三套電影，分別是《賭俠》、《至尊無上Ⅱ之永霸天下》以及《龍騰四海》。

陳法蓉貼出當年參選環球小姐的照片，多年來依然咁靚。（微博@陳法蓉）