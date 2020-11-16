SHINee泰民新碟登iTunes 31國冠軍　《香港01》送你親筆簽名專輯

韓國男團SHINee成員泰民日前推出第三張正規專輯《Never Gonna Dance Again: Act 2》，並以新歌《IDEA：理想》極速回歸，成功登iTunes排行榜包括台灣、美國和泰國等31國的冠軍，成績理想。

泰民這張專輯一共帶來9首歌曲，除了《Be Your Enemy》找來師妹Red Velvet Wendy合唱外，主打歌《IDEA：理想》更特別請來大前輩BoA合作，令粉絲驚喜。泰民表示歌曲講述他要擺脫過去，尋找新自我，由於覺得BoA更適合如何演繹當中的過程及感覺，所以鼓氣勇氣邀請對方。新歌公開後，粉絲都大讚泰民成長了很多，就像從SHINee出道起一直見證他的蛻變一樣。

泰民極速再推出新專輯，粉絲大讚他成長了很多。（FB/@shinee）

因應新冠疫情關係，雖然泰民已一段時間未有到訪香港，但有心的他依然沒有忘記遠在香港的粉絲，特別為《香港01》讀者準備了親筆簽名專輯。如果讀者有興趣知道獲得簽名專輯的方法，緊記要到「KPOP 01」Facebook專頁了解更多！

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