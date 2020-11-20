萬千星輝｜老人組加埋1067歲 楊卓娜、張美妮竟然有份!

年屆70歲嘅薛家燕同88歲胡楓盛裝上陣。(陳順禎攝)

因《愛回家之開心速遞》而出道嘅Hip Hop組合「大四喜」集劉丹、羅樂林、陳榮峻、黎彼得於一身，去年首次喺劇集演出即時被網民強烈要求正式出道做樂壇新人，隨後「大四喜」亦獲邀到澳門登台賺外快。昨日喺無綫嘅年度盛事《萬千星輝賀台慶》，呢個加起來有成283歲嘅組合又點會無份！

大家各有各跳，好忙又好熱鬧。(陳順禎攝)

+ 6 + 6 + 6

由薛家燕同胡楓率先登場嘅「華麗舞台」環節，只見二人由升降舞台上又唱又跳，背有仲有煙花陪襯，非常熱鬧。隨後楊卓娜(43歲)、張美妮(40歲)、何綺雲(47歲)、謝雪心(67歲)、方伊琪(63歲)、王綺琴(55歲)及楊玉梅(55歲)陸續登上，穿上粉紫色套嘅幾位女士雖然唔算好齊beat，但總算無咩甩漏，一個華麗轉身，到安德尊(59歲）、Joe Junior（73歲）、魯振順（60歲）、王俊棠（64歲）上場，場面猶如歡樂滿東華嘅卡拉之星，之後喺薛家燕嘅介紹下，「大四喜」正式現身，甩住beat咁rap，呼歡聲同掌聲一定比壓軸出場嘅楊千嬅多。

「大四喜」有台風有台型，一啲都唔失禮。(陳順禎攝)

之不過，事後有網民討論，不解為何張美妮、楊卓娜、何綺雲會被排出現喺呢個環節，話晒三位都仲係4字頭，並為她們被列入「老人組」已感到可惜。亦有網民認真去計算，指呢一PART嘅咁多位藝人，加埋共1067歲，真係辛苦晒。

點擊下圖睇千歲組合表現