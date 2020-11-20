周星馳舊愛于文鳳身份唔簡單　出身豪門傅家族至少擁有30億財產

周星馳遭前女友于文鳳入稟追討逾7000萬元投資佣金，案件在本月18日於高院開審，預料審訊15天，掀起全城熱話。相比起星爺的舊愛羅慧娟、朱茵和莫文蔚都身在演藝界相比，不少人都好奇于文鳳到底是何許人也？

于文鳳日前現身高院。（高浩明攝）

在庭上，周星馳一方承認，兩人由1997年起開始拍拖到2010分手，一共13年。而于文鳳亦在表示自己在拔萃女書院完成中六後便赴美國加州珮珀代因大學，完成工商管理學位後回港，曾在財務公關公司短暫工作，翌年加入港交所監管部門3年管理公司上市申請等。

于文鳳是難得外形和智慧兼備的女人！（VCG）

出身名校的于文鳳，父親是香港建設集團（前稱熊谷組）創辦人于鏡波的小女兒，1998年有報道曾指于鏡波白手興家，1949年來港，身上只有幾十蚊，到後期成了一代富豪，家族至少擁有30億的財產，但于家人至今非常低調，出門打扮相當樸素，亦是香港隱形富豪之一。作為豪門千金的于文鳳亦在庭上透露自己從少由父親和胞兄學習物業發展和建築等知識，更曾加入她兄長于樹權的證券物業公司，負責風險評估。由此可見，她是典型的富家千金，為人不但精明能幹，投資方面更是眼光獨到，頗具其父之風，更傳周星馳的房地產生意之所以成功，于文鳳亦有不少功勞。

與星爺相戀13年！（VCG）

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當年有指于文鳳苦等13年，得不到「周太」名份所以忍痛分手，她亦在庭上透露其兄當年曾問她，為何對周星馳的業務出心出力，兩人是否要結婚，她否認並說周「不相信」婚姻，亦說自己不是替周「白做」，周會給她佣金。

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