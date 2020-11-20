矚目配角｜韋家雄與哥哥韋家輝從來無合作：而家關係生疏咗

韋家雄最近憑《木棘証人》再次令觀眾記起這位一直不太搶眼的綠葉演員，沒錯，他的確不搶眼，但從來沒人會質疑他的演技，他欠缺的可能是一個機會，《木棘証人》來得及時。家雄其實入行已經31年，除了《真情》的大力，和奪得男配的《梟雄》麥瀚林外，好像沒有太多令人深刻的角色，但至少是靠自己的實力打拼，如果當初他選舉了另外一條路，可能結局便不一樣了。

因為《木棘証人》，韋家雄再次彈起。（劇照）

第一次邀請也是最後一次

另一條路，便是如果當初選舉拍哥哥韋家輝的電影，是的，他哥哥是影視圈享負盛名的監製，在無綫、電影界留下不少精彩的作品，當年兩兄弟曾經有機會聯手合作，但家雄拒絕了。「當初拍唔成嗰個叫《一個字頭的誕生》，咁啱我拍緊《真情》，嗰段係《真情》最繁忙嘅時間，我都唔覺可惜嘅，其實我都拍過好多大導演嘅電影，佢哋會搵我反而會開心啲，因為可能佢哋喺電視睇到呢個肥仔，幾得意呀呢個肥仔，呢個角色搵個製片call吓佢睇佢做唔做喇，反而我仲開心，因為佢覺得我真係適合，好過哥哥因為我係你細佬，你應份畀嘢我做。」或者在另一個平行空間，大家只記得「韋家輝細佬」，而不是韋家雄。

韋家雄當時正在拍攝《真情》。（螢幕截圖）

不要躲在哥哥的護蔭

雖然第一次潛在的合作，因為《真情》而告吹，但韋家雄不後悔，正如他說是不可惜的，他也不會因為哥哥是韋家輝，而覺得自己在這一行有特權，一樣要在TVB慢慢捱，甚至要去到今年55歲才真正發光發熱。「真係冇乜特別，我冇得選擇架嘛，佢係我哥哥，真係我哥哥，呢個關係可能佢用咗我係害咗我，即係可能韋家輝成日用，外形唔得又唔夠高，佢大佬畀佢拍，咁仲唔好。反而係啲人有部份到而家都唔知，韋家雄個阿哥就係嗰個編劇、導演，呢個我由細睇到佢大，你俾人嗰印象、讚譽係你自己做出嚟，好過係我哥哥畀我，（如果）啲人永遠記得佢專拍韋家輝嘅戲，佢唔拍佢大佬嘅冇人搵佢拍，咁就死喇。」至少，的確有很多人並不知道他們是兩兄弟的關係。

韋家雄靠自己更令人尊敬。（陳順禎攝）

除了是韋家輝細佬，韋家雄還有九件你未必知道的小事：

+ 6 + 6 + 6

各自成名關係生疏

如今兩兄弟在演藝圈都闖出了自己的世界，但韋家雄自認關係並沒有童年時如此緊密，不過並不是有什麼爭執，他說：「各有各忙嘅時間，而家就會生疏咗，你話由細到大其實好Friend，我同我阿哥好似街童咁周街走，反而出咗嚟做嘢其實佢哋都好忙，我又好忙，甚至我細妹都會，可能間唔時先會食餐飯。」雖然關係因為工作而生疏，但其實兄弟情依然在心中，從來沒有變。「唔會可惜嘅，好多嘢喺個心中，佢如假包換真係我哥哥嘛，又冇咩仇怨，我15年攞獎佢都係第一時間發個短訊恭喜我，其實喺心中，好過永遠諗住一樣嘢，我同你係兄弟，阿哥咁出名咁叻，應該多啲一齊喇，每日同佢一齊嘅時間，阿哥你開緊套戲，有冇個角色畀我呀，反而佢仲可能仲突兀，佢可能未必創作嗰樣嘢，但又要照顧呢條友，大鑊喇，畀佢唔好，畀我可能仲唔好。」韋家雄珍惜這段兄弟情，但並不需要借助他去完成自己的事業。

從沒幻想三兄妹合作

講起韋家雄細妹韋嘉華，其實也是圈中人，現在於ViuTV擔任真人騷節目的監製，在這行擁有多年的製作經驗。三兄妹會否有一個機會合作？他說：「真係無刻意去諗，你睇就係係三個人做同一個行業，但係好唔同嘅工種，係獨立個體，我妹妹就做一啲reality嘅節目，我阿哥就寫一啲好有佛系、哲學、道理，我係一個演員可能要好濫交去學，今日拍喜劇，聽日拍殺人犯。其實唔同個範疇好難擺，佢覺得寫緊樣嘢，覺得未必啱佢細佬做，佢寫套《盲探》，我做盲探已經蝕死佢。」

韋嘉華是一名有豐富經驗的製作人。（微博＠梁思浩）

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