梁思浩爆男藝人生吞貓眼補身：每次喺電視城都會藐佢，賤格！

梁思浩日前（19/11）與苑瓊丹和李日朗一同主持電台節目《大家「真」風騷》時，大爆男藝人生吞貓眼的駭人事件。梁思浩指這位男藝人每次到國內拍戲，都會吩咐工作人員到附近購買小貓，隨後用削尖的竹或匙羹直接將一對貓眼挖出來生食，手法非常變態殘忍，在旁的李日朗聽後忍不住破口大罵：「正畜生！」

梁思浩與苑瓊丹和李日朗一同主持電台節目《大家「真」風騷》時，大爆男藝人生吞貓眼的駭人事件。（影片截圖）

梁思浩最初在《K-100》看到這位男藝人的訪問，提到自己會用一種補品令雙眼炯炯有神，不過就以「唔方便講」為由拒絕透露更多。在好奇心的驅使下，梁思浩詢問了無綫（TVB）的一個劇務，從而得知驚人事件：「嗰次《K-100》訪問佢，有人讚佢拍戲好醒神，佢話『係呀，要長期保住自己眼神，所以有啲嘢補下。』記者問佢點補，佢話『呢啲唔方便講，每次返國內拍戲成日叫劇組咁樣咁樣。』之後我問TVB劇務，我話上次睇《K-100》訪問，佢成日畀錢買嘢補身。聽完個劇務講之後，我每次喺電視城見到都會藐佢，賤格！我唔相信呢個世界有人做呢樣嘢。」

梁思浩最初在《K-100》看到這位男藝人的訪問，提到自己會用一種補品令雙眼炯炯有神，不過就以「唔方便講」為由拒絕透露更多。（影片截圖）

苑瓊丹亦一早聽聞事件，指這位男藝人會利用削尖的竹作為工具。梁思浩續指：「佢每次叫劇務喺附近買貓仔、中貓，唔要大嘅（貓）。佢有時搵竹、有時搵咖啡匙羹，買咗隻貓返嚟，捏住個頭挖隻貓眼出嚟即食。我問過劇務，佢真係睇住佢咁做，成對（眼）食。」在旁的李日朗聽後抱頭皺眉，忍不住破口大罵：「正畜生！」

苑瓊丹隨後補充很多人誤信以形補形，這位男藝人擁有忠厚外表，卻做出如此嘔心殘酷的行為：「我哋同佢開工，大家話唔好瞓覺，一瞓醒就盲咗，好驚呀！好多人誤信以形補形，佢有忠厚外表，但有奇怪行為。佢唔係匙羹挖貓眼，係竹筒㨃貓眼然後吞落去，佢自己話畀我聽。」梁思浩回覆傳媒時拒絕透露生吞貓眼藝人的身份，只希望大家不要再虐待動物。而且事件發生多年，這位藝人仍在生不過已非常年老。

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