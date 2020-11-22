「K Kwong契女」樂翊榆轉行做老闆　做BNO英國移民顧問勁多客仔

樂翊榆早前代表香港區參選了第四十八屆《 Miss Intercontinental 2019》比賽，更因為獲得「香港化學教父」Dr. K Kwong在專頁上「加持」而廣受網民認識，更被網民激讚：「索過晒乜乜港姐」、「佢似劉心悠、邱淑貞」、「真係好靚， 教學嘅時候都會特別細心」，這位「K Kwong契女」因而半隻腳踏入了娛樂圈。

樂翊榆被網民稱為「K Kwong契女」。（IG＠lok_yickyu_official）

樂翊榆參加過第四十八屆《 Miss Intercontinental 2019》比賽。（IG＠lok_yickyu_official）

不過樂翊榆回港並沒有加入娛樂圈發展，反而是轉行做移民生意。她接受《香港01》訪問時坦言：「參選只是想擴闊圈子，對於一位靚女靚女嚟講，國際選美比賽係最快同直接的方法，仲可以訓練自己應變能力和情商之外，對自己嘅名氣都有幫助，真係多咗好多世界各地嘅Fans。當然，契爺K. Kwong都幫咗我好多。」

樂翊榆經常出入舞會。（IG＠lok_yickyu_official）

為什麼會做移民生意？她解釋說是朋友建議：「想開八方移民（公司），係因為呢兩年香港社會嘅各種事令我產生移民念頭。咁啱英國上年推出的Innovator Visa去移民，最近加拿大又有新移民措施，而且英國投資金額相對小，大概50,000英鎊，再加上我自細喺英國長大，所以當朋友知我Innovator Visa批咗之後就走嚟問我意見，就咁我就變咗朋友圈入面佢哋嘅移民顧問。」她表示因為看到其中的商機，所以就決定自己研究相關條例，再為身邊朋友或者客戶提供移民、住屋、揀地區、升學等的一條龍服務。她笑說：「我唯一比出面好嘅係，唔止不成功不收費，而且係成功後才收費，唔使畀晒全數先！」

樂翊榆轉行開辦移民公司。（IG＠lok_yickyu_official）

樂翊榆與K Kwong慶祝生日。

她續說，自己遊歷多，除了英國外亦幫過朋友移民歐洲：「我本身大學係倫敦讀法律，仲喺第一太平戴維斯（Savills）全球地產諮詢服務機構做過四年幾，地產範疇，包括住宅及工商物業買賣都算我係其中一個優勢，而家市面上大部份移民公司都係代理，可能會跟得冇咁足，我就一對一，完全唔一樣㗎。」她透露，現在的移民條例經常會改變，就好似現時加拿大針對香港人的移民優惠，也可能不會維持太久，着有興趣的朋友盡早計劃好。

最近樂翊榆為BNO移民英國事宜制作了一片影片，在Youtube上也有不少人觀看。（Youtube截圖 ／八方移民及財富管理）

最近樂翊榆為BNO移民英國事宜制作了一片影片，在Youtube上也有不少人觀看。（Youtube截圖 ／八方移民及財富管理）

會不會考慮在娛樂圈發展？她回答：「其實而家都Part-time做廣告Model，算係搵下兼職，其實兩樣工作我都好鍾意，有任何機會都會全力以赴嘅。」