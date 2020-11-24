碧咸回歸《FIFA 21》傳收天價酬勞　仲誇張過全盛時期落場踢

昔日英國「足球金童」碧咸（David Beckham），在曼聯與洛杉磯銀河隊都曾享受過傲人的身價，但他近日傳出將在PlayStation與Xbox的最新的FIFA 21中以「傳奇球星」的身分亮相，廠商原本已豪擲「3年3000萬英鎊」的酬勞，他不滿意、爭取往上加，據傳最後以3年4000萬英鎊（約港幣4.1億）成交，比他以往真的落場踢足球的身價還要高。

英國媒體報導，碧咸過去在曼聯是周薪10萬鎊，13年前應邀赴洛杉磯銀河隊的身價是5年2500萬英鎊，都遠不及這次賣「身」FIFA咁豐厚，也證明碧咸這個品牌在「辣妹」碧咸嫂的苦心炒作下，已經成為吸金實力不輸時尚精品的超級名牌，體力上已不如球壇後輩的碧咸，也能夠更輕鬆吸金。

遊戲開發商《EA Sports》周四（19日）宣布碧咸的回歸，只要明年1月15日前買Game，就可以免費得到一張碧咸的特別球員卡，綜合能力值86（官方網頁截圖）

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