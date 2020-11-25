【鹿鼎記2020】建寧公主原型好悲慘　夫家死剩她一人

內地劇《鹿鼎記2020》近日成為網民話題，被批評張一山演出的韋小寶，相當令人失望，而劇中女主角唐藝昕飾演的建寧公主，更成為全劇焦點，劇中建寧公主刁蠻任性，跟韋小寶仿如鬥氣冤家，而且閹割了正式的夫婿吳應熊，但原來建寧公主的歷史原型，並非康熙妹妹，最後更有悲慘結局，下文為大家揭曉。

唐藝昕擁有白滑肌膚。（網上圖片）

金庸名著《鹿鼎記》，韋小寶七個老婆之一的建寧公主，雖然被安排嫁給吳三桂之子吳應熊，但她將對方閹割後，最終跟韋小寶成親，並誕下一女雙雙，但歷史上的建寧公主，卻是相當可憐，她其實並非康熙妹妹，而是順治妹妹和碩恪純長公主，由於是庶妃所出，13歲時被安排嫁給吳三桂之子吳應熊，作為政治婚姻的籌碼。

建寧公主原型好悲慘，守寡30年。（網上圖片）

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但隨著「三藩之亂」，吳三桂作為始作俑者，被康熙視為眼中釘，叛亂波及半個中國，康熙即先殺吳應熊及其子吳世霖，吳三桂氣得病死，由其孫吳世璠繼位，可是最終謀反失敗自殺。康熙即殺盡吳家子孫，就算建寧公主求情，也只是將兩名幼子絞殺，其餘吳家人問斬，當時建寧只是33歲，夫家只死剩她一人，足足守寡30年，直至63歲才離世，比起《鹿鼎記》中的建寧公主，確是一天一地。