周星馳認提出給于文鳳10%分成　屬表達對女友心意：是兩人的私事

于文鳳入稟追討舊愛周星馳逾7000萬投資佣金案今日（25日）繼續於高等法院開審，案件的原告是于文鳳，被告是周星馳，于由前律政司司長袁國強大律師代表，周則由資深大律師文本立代表。周星馳於下午二時十八分回到庭外，由於仍未夠鐘開庭，他在門外等候並與高院的工作人員傾偈，期間有說有笑。

開審後，周承認於2002年的其中一晚於普樂道7號有跟于說過，會就于幫他進行的物業投資賺得利潤的10%給予對方。袁國強提出若當時周沒有答應分10%利潤的佣金給于，于便不會全職幫他，每月2萬元實在太基本，周表示不同意此說法，並一外再重申：「于小姐幫我係因為佢想咁做，佢喜歡。關於分成係我主動提出嘅，同呢個協議無直接嘅關係。我諗佢係想幫我囉，因為我係從事電影工作，同埋佢係我女朋友。」周再次強調：「于小姐幫我主要原因係佢願意，佢喜歡同埋佢想咁做。」

周星馳終於現身高院親自作供 神情輕鬆反問記者最近忙什麼

周星馳承認高度重視私隱 經常獨自食飯睇樓：Enjoy being alone

周星馳稱沒有要求于文鳳全職幫自己手：佢喜歡，呢個係最重要

于文鳳入稟追討舊愛周星馳逾7000萬投資佣金案今日（25/11）繼續於高等法院開審。（資料圖片）

點撃下圖睇二人關係！

+ 2 + 2 + 2

袁問到周，于與他家人的關係如何，周表示：「有好有唔好啦，同我阿媽就麻麻哋，其他就ok嘅。」對於陳述書其中一段講到于與他已有親密關係，周說：「可能係用字嘅問題，我喺度講返，佢會間中上嚟我屋企嘅，我唔可以講話好經常，不過一個禮拜起碼都有一兩日。」年份大約在2002年。袁呈上周媽媽的證人陳述書，周表示：「呢個係我阿媽嘅諗法。」並承認這是關於字條和節日卡的真相，周媽媽指于經常向周要求禮物。周承認是這樣的，但又指于不是經常向他要求禮物：「呢啲係我阿媽睇到嘅嘢，可能係佢特別在意送禮物呢啲，佢 (于) 有寫好多嘢畀我，但唔係經常要禮物。」周稱他很少送花和珠寶等這些禮物給于，周表示：「平時我都無乜時間，唔會成日送花同禮物畀佢。」

星爺被大批記者包圍。（梁碧玲攝）

周被問到為何他與于會傾起物業分成的事，他憶述：「因為我哋坐喺露台見到全香港嘅高樓大廈，我就講起物業，同埋我對物業投資嘅諗法，佢都好贊同，所以就講到分成，講到物業投資會畀分成佢。」對於周的證人陳述書表示他的原意是給予于小姐金錢上的禮物，作為情侶間的心意，而並非作為工作上的報酬。袁追問金錢上的禮物是什麼，周表示這是一個心意，是禮物，是錢的意思，也是10%的利潤分成。法官問給錢予女朋友作禮物不奇怪嗎？周說：「唔奇怪。」

周表示自己主動提出送于10%利潤是因為于很相信他和很支持他，支持是指各方面，包括協作他作物業投資。袁問周為何不提出直接給她一筆錢或禮物，而是講明會給她固定的10%佣金，這樣像把于當作是物業經紀？周說：「因為當佢係女朋友，所以畀佢一個好大嘅百分比。」法官問為何不是提出送禮物而是10%分成，周說：「對我嚟講係差唔多性質，同埋咁樣可以鼓勵于小姐更加勤力啲。其實鼓勵于小姐勤力啲呢個唔係重點。因為講到物業投資，當你相信自己嘅眼光，而最後又成功做到呢件事出嚟，呢樣係最開心，會有一份滿足感。」

袁問周為什麼不等到他已成功投資物業才送女朋友禮物，而是事前講明，周說：「都無乜點解，咁當時我講咗出嚟，佢又同意，就係咁樣。」周表示這個口頭承諾的饋贈是他和于兩人的私事，袁問他在2010年3月兩人分手之前，可有曾跟任何一位家姐、媽媽或朋友提及有關饋贈，周說：「印象中無。」法官表示明天準時10點開庭，並要求周明天10點要坐在證人作供位置。周離開時戴上帽子，穿上外套再戴上外套的帽子，在一班人陪同下從正門離開高院。記者問到案件可有影響心情，他未有回答，但見他心情輕鬆，跟身邊人有講有笑。中午送李小龍模型給周的那位超級粉絲，竟然在偶像準備登車離去之時埋到身，一手捉住周的手。

點撃下圖睇周星馳抵押的豪宅「天比高」